Το συμβολικό δώρο του Τασούλα στον Ρούμπιο

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Ένα βιβλίο πρόσφερε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ως δώρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.



Το βιβλίο, που ήταν τοποθετημένο μέσα σε φάκελο, ήταν ο «Επιτάφιος του Περικλέους» σε αγγλική μετάφραση, μια έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής.

Η ιδιόχειρη αφιέρωση στα αγγλικά αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και την ουσία του ελληνικού πνεύματος και δόθηκε από τον Περικλή, τον μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα.

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