Δούκας κατά συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ.: Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές, να μην επαναληφθεί

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Την εκτίμηση ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΛΑ.Ο.Σ. αποτέλεσε λανθασμένη επιλογή εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Το μαύρο κύμα της Ακροδεξιάς».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη κυβερνητική συνεργασία, υποστηρίζοντας ότι μέσα από τη σύμπραξη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΛΑ.Ο.Σ. «νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα».

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας έστειλε μήνυμα κατά της επανάληψης μιας αντίστοιχης επιλογής στο μέλλον, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον. Δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα».

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Μάρτιο, ο Χάρης Δούκας είχε προτείνει να υπάρξει σαφής και κατηγορηματική απόφαση κατά του ενδεχομένου μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρότασή του έγινε αποδεκτή και έκτοτε αποτελεί θέση που υποστηρίζεται από την ηγεσία και στελέχη του κόμματος.

Ο ίδιος έχει, άλλωστε, επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια υπέρ του διαλόγου με τις «προοδευτικές δυνάμεις», συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το πλαίσιο και το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

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