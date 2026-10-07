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07.10.2026 19:50

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

07.10.2026 19:50
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Μέλη της κυβέρνησης, του επιχειρηματικού κόσμου, των ενόπλων δυνάμεων αλλά και της Εκκλησίας βρέθηκαν στην Πνύκα για την ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στην Πνύκα βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος μάλιστα δώρισε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ τον Περικλέους Επιτάφιο, σε αγγλική μετάφραση.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον… easy rider Άδωνι Γεωργιάδη, που έφτασε με μοτοσικλέτα, τον Χρήστο Δήμα, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Γιώργο Γεραπετρίτη,  τη Λίνα Μενδώνη, τη Σοφία Ζαχαράκη και τον Βασίλη Κικίλια.

Από την κυβέρνηση έδωσε το παρών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ από την ΝΔ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στην Πνύκα βρέθηκαν πρέσβεις από χώρες όπως το Ισραήλ και η Γερμανία, διπλωματικοί ακόλουθοι, επιχειρηματίες – μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Κοπελούζος – και εφοπλιστές όπως οι Γιώργος Προκοπίου, Νικόλας Τσάκος, και Μαρία Αγγελικούση.

Εν τω μεταξύ, τα μέτρα ασφαλείας για την ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα ήταν δρακόντεια, όπως από όποιο σημείο περνά ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στη Αθήνα.

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