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07.10.2026 10:36

Η απειλή Μητσοτάκη για… βέτο στην επανένταξη της Βρετανίας και τα μάρμαρα

07.10.2026 10:36
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Οι Βρετανοί «ψήνονται» για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την περιπέτεια του Brexit.

Αυτό είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έβαλε και μία νέα διάσταση στην ελληνική προσέγγιση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Και κάπως έτσι προέκυψε η έμμεση προειδοποίηση που απηύθυνε χθες προς το Λονδίνο ότι το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων είναι και θέμα ευρωπαϊκό, όχι μόνο διμερές.

Με απλά λόγια, προειδοποίησε τους Βρετανούς ότι η Ελλάδα δεν θα διευκολύνει την επιστροφή του νησιού στην ΕΕ. Ήτοι, μπορεί να βάλει και βέτο!

Βέβαια, το βέτο είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά το ότι γίνεται υπαινιγμός σηματοδοτεί ποιοτική αναβάθμιση της διεκδίκησης. Και απομένει να φανεί εάν εννοείται και είναι εφικτή η απειλή αυτή.

«Επιστροφή για την επιστροφή», λοιπόν… Επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα για επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ.

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