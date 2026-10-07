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07.10.2026 00:37

Ο Κυρανάκης ακόμη δεν πείστηκε … ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα 

07.10.2026 00:37
Konstadinos-Kyranakis

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Ακόμα δεν έχει πειστεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ότι ο Αντώνης Σαμαρας ετοιμάζει κόμμα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει εντείνει τις παρεμβάσεις του, ενώ έχουν διαρρεύσει και ορισμένοι υποψήφιοι, αλλά ο γραμματέας της ΝΔ δεν βλέπει σχεδιασμό για ίδρυση κόμματος πίσω από τις κινήσεις του.

«Το συζητάμε, το συζητάμε, γίνονται τοποθετήσεις αλλά δεν ξέρω. Εσείς λέτε ότι θα γίνει, εγώ λέω ότι δε θα γίνει. Εγώ βλέπω την πραγματικότητα. Βλέπω ότι περνούν οι μήνες, περνάει ο χρόνος, πλησιάζουν εκλογές σιγά – σιγά. Αν κάποιος θέλει να κάνει κόμμα… Η κυρία Καρυστιανού το έκανε, ο κύριο Τσίπρας το έκανε, ο κύριος Σαμαράς δεν το έκανε», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24.

Και καλόπιστα εκτίμησε ότι Μεσσήνιος πολιτικός διστάζει, επειδή δεν θέλει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία.  «Ενδεχομένως να θεωρεί μέσα του ότι μία τέτοια κίνηση θα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη ΝΔ από την οποία προέρχεται και το ξανασκέφτεται».

Η έμπειρη δημοσιογράφος Ελένη Καλογεροπούλου ορθώς παρατήρησε πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μάλλον έκανε «ευχή» και όχι πολιτική ανάλυση. 

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 00:40
Konstadinos-Kyranakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυρανάκης ακόμη δεν πείστηκε … ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα 

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