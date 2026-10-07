ΣτΕ: Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη – Απλήρωτα τα δύο προηγούμενα

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Tο Συμβούλιο της Επικρατείας επέβαλε στη Διοίκηση νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων δύο ορόφων και του δώματος του ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, που υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στην περιοχή.

Το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί στους πολίτες στου Μακρυγιάννη που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ, και αν δεν καταβληθεί από το υπουργείο (Οικονομικών) τότε μετακυλάτε η υποχρέωση καταβολής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ωστόσο, το ΣτΕ αναφέρει ότι τα δύο προηγούμενα πρόστιμα δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες πολίτες (το δεύτερο επιβλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και ήταν 10.000 ευρώ).

Αναλυτικότερα, από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Παπανικολάου, διαπιστώθηκε ότι έπειτα από 7 πρακτικά του ΣτΕ, εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί η Διοίκηση στην 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου, με την οποία είχε ακυρωθεί η 24/2019 άδεια δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία είχε επιτραπεί στην εταιρεία «Μ. Κ. Α.Ε.Ε.Α.Π.» η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων.

Ακόμη, αναφέρει το ΣτΕ, ότι, ενώ έχουν επιβληθεί δύο οικονομικές κυρώσεις για πλημμελή συμμόρφωση, ωστόσο, διαπίστωσε το δικαστήριο ότι «παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά το προηγούμενο διάστημα στην προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης, η πλήρης συμμόρφωση δεν έχει επέλθει, ενώ έχουν παρέλθει περίπου επτά έτη από τη δημοσίευση της 2102/2019 απόφασης της Ολομέλειας και πέντε έτη από την κατάθεση της αίτησης συμμόρφωσης».

Παράλληλα, το ΣτΕ διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την απόφαση του δικαστηρίου του 2019 και «συνεκτιμώντας το διακύβευμα της συγκεκριμένης διαδικασίας συμμόρφωσης που συνίσταται στην προστασία των μνημείων του Ιερού Βράχου, του Μουσείου της Ακρόπολης και του περιβάλλοντος χώρου και το γεγονός ότι οι δύο προηγουμένως επιβληθείσες χρηματικές κυρώσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες, το Συμβούλιο έκρινε, περαιτέρω, ότι πρέπει να καταβληθεί στους αιτούντες από τη διοίκηση, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς την 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του δικαστηρίου, ποσό ύψους 20.000 ευρώ».

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