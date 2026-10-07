«Βασανιστήριο η αποτυχημένη εκτέλεση», λένε οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ – Ζητούν να δουν τις σύριγγες

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Οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ θα ζητήσουν από έναν δικαστή σήμερα να διατάξει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να τους επιτρέψουν να επιθεωρήσουν τις σύριγγες και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκαν στην αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στο Τενεσί, την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από την καταδίκη της για μια δολοφονία το 1995.

Η Πάικ, ηλικίας 50 ετών, μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο του Νάσβιλ, χωρίς της αισθήσεις της, σε κρίσιμη κατάσταση και με σοβαρά τραύματα στα χέρια, αφού οι ενέσεις που της έκαναν με το καυστικό βαρβιτουρικό πεντοβαρβιτάλη δεν κατάφεραν να τη σκοτώσουν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Riverbend την περασμένη Τετάρτη.

Η θανατοποινίτισσα ανέκτησε τις αισθήσεις της και μπορούσε και μιλούσε από χθες, ενώ παραμένει δεμένη με χειροπέδες στο κρεβάτι της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν πως η αποτυχημένη εκτέλεση, η δεύτερη φέτος στο Τενεσί, ισοδυναμεί με βασανιστήρια και παραβιάζει την απαγόρευση του αμερικανικού Συντάγματος για τις σκληρές και ασυνήθιστες τιμωρίες.

Η δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995

Η Πάικ, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο για τον ρόλο που διαδραμάτισε, όταν ήταν έφηβη, στα βασανιστήρια και τη δολοφονία της 19χρονης συμμαθήτριάς της, Κόλιν Σλέμερ, το 1995, είναι, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, το πρώτο γνωστό άτομο στις ΗΠΑ που επέζησε από μια «ολοκληρωμένη απόπειρα εκτέλεσης». Ζητούν από δικαστή στην κομητεία Ντέιβιντσον να διατάξει τις αρχές του Τενεσί να διαφυλάξουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων των συριγγών, των συσκευασιών των φαρμάκων και των αριθμών παρτίδας τους, των καθετήρων, των ενδοφλέβιων γραμμών και των ιμάντων συγκράτησης του φορείου.

Ζητούν επίσης «άμεση πρόσβαση στην Πάικ, προκειμένου να καταγράψουν ανεξάρτητα την κατάστασή της» και ζητούν από τη σωφρονιστική υπηρεσία του Τενεσί να τους επιτρέψει να συλλέξουν τυχόν υπολείμματα των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση, ώστε να υποβληθούν σε χημική ανάλυση. Οι σωφρονιστικές υπηρεσίες του Τενεσί αντιτίθεται σε αυτό που χαρακτηρίζουν «περιττή και επαναλαμβανόμενη» εντολή διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων, υποστηρίζοντας ενώπιον της δικαστού ότι υποχρεούνται ήδη εκ του νόμου να διατηρούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

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