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Αλλάζει στάση, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν του γυναικοκτόνος του Θησείου, ο οποίος απολογείται σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 63χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του στο σπίτι τους στο Θησείο, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (μάλιστα, ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία ομολογώντας ότι σκότωσε τη 61χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Αίθρας) φέρεται να ζήτησε δική του πραγματογνωμοσύνη υποστηρίζοντας ότι η ιατροδικαστική εξέταση έχει αντιφατικά ευρήματα τόσο στον ίδιο όσο και στη σορό της συζύγου του.

Ισχυρίζεται ότι το θύμα έχει ψυχιατρικά προβλήματα, ότι τα τελευταία χρόνια δεν έπαιρνε τα χάπια του, ότι έγινε επιθετικό και ότι στην προσπάθειά του να την ηρεμήσει, να αμυνθεί επειδή του είχε επιτεθεί, έγινε αυτό το οποίο έγινε. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα έφερε μώλωπες και κακώσεις στο πρόσωπο, τον θώρακα και σε όλο της το σώμα, ενώ διαπιστώθηκαν ίχνη στραγγαλισμού στον λαιμό. Ο κατηγορούμενος ζήτησε δική του πραγματογνωμοσύνη υποστηρίζοντας ότι οι μώλωπες που βρέθηκαν στο θύμα οφείλονται σε ΚΑΡΠΑ, που επιχείρησε ό ίδιος να κάνει πριν καλέσει την αστυνομία για να δηλώσει τον θάνατό της.

Από χθες έχει γίνει γνωστό ότι ο κατηγορούμενος και ο δικηγόρος του έχουν προσλάβει δικό τους τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος φέρεται να αναφέρει ότι η αιτία θανάτου είναι ένα χτύπημα στο στέρνο και όχι ο στραγγαλισμός, όπως έχει καταλήξει η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Σημειώνεται ότι το θύμα έφερε κι άλλα χτυπήματα, τα οποία ερευνώνται αν είναι στοιχείο παλαιότερων τσακωμών μεταξύ τους και ενδοοικογενειακής βίας που είχε υποστεί το θύμα, χωρίς μέχρι τώρα να υπήρχε τέτοια καταγγελία.

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