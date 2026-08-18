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18.08.2026 15:48

Το σύνδρομο της Σαμαρίνας… τρομάζει τη ΝΔ

18.08.2026 15:48
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credit: onlarissa.gr

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Στην κυβέρνηση το είχαν μυριστεί το βαρύ κλίμα στην επαρχία. Οι πιο εχέφρονες δηλαδή γνώριζαν ότι ακόμα και οι ψηφοφόροι της ΝΔ στην περιφέρεια και ειδικά σε αγροτικές περιοχές ήταν έξαλλοι με την κυβέρνηση.

Αλλά αυτό που έγινε στο πανηγύρι της Σαμαρίνας που δεξιοί ψηφοφόροι έδιωξαν Σδούκου, Χαρακόπουλο, Γκιουλέκα δεν το περίμεναν. Και τώρα φοβούνται ότι αυτό μπορεί να αποκτήσει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Όπου πάνε δηλαδή κυβερνητικά στελέχη να αντιμετωπίζουν τέτοιες αποδοκιμασίες.

Γι’ αυτό και κάποιοι πιέζουν για μέτρα άμεσα. Τη Δευτέρα συνεδριάζει το υπουργικό και μετά παίρνουν μπροστά οι κυβερνητικές και κομματικές μηχανές. Το εάν θα λάβουν και μέτρα που θα ηρεμήσουν την εκλογική βάση είναι όμως ζητούμενο.

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