Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

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Με ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρέτησε τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.



Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. pic.twitter.com/NRGHMapUsH — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) August 18, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς θα αποτεφρωθεί αύριο, Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στη Ριτσώνα.

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