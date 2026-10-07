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07.10.2026 22:12

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά και λίγη θλίψη»: Το μήνυμα του Μέσι μετά τον τελευταίο αγώνα με την «Αλμπιτσελέστε», η αναφορά στον Μαραντόνα

07.10.2026 22:12
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Τους Αργεντινούς που στάθηκαν δίπλα του στο ταξίδι του με την Εθνική Αργεντινής ευχαρίστησε ο Λίονελ Μέσι. Ο 39χρονος Μέσι έπαιξε χθες τον τελευταίο αγώνα του με φανέλα της «Αλμπισελέστε» έναντι της Μπενίν. Ο αγώνας έληξε 3-0 με τον GOAT να σκοράρει ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και να μοιράζει δύο ασίστ.

Στην ανάρτηση του κάνει ξεχωριστή μνεία στον μέντορα του Ντιέγκο Μαραντόνα, λέγοντας πως «έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε»  και ότι «μας βοήθησε τόσο εδώ μαζί μας όσο και από τον παράδεισο, με κάθε βήμα που κάναμε».

«Χθες ήταν ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω τα γαλανόλευκα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά και λίγη θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο.   Και έχω ακόμα τόσα πολλά να πω. Είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή σε μια ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που τους χρειαζόμουν περισσότερο.  Οι φίλοι μου, όλοι οι συμπαίκτες και οι προπονητές που είχα, μαζί με το προσωπικό τους, ήταν επίσης απαραίτητοι. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο εδώ μαζί μας όσο και από τον παράδεισο, με κάθε βήμα που κάναμε.  Ευχαριστώ τους συλλόγους για τους οποίους έπαιξα, που πάντα σεβάστηκαν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και, φυσικά, δόξα τω Θεώ: χωρίς την καθοδήγησή Του και το θέλημά Του, δεν θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ.  Είμαι τόσο ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, δίπλα μου».

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