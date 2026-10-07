Το συγκινητικό αντίο του Μέσι: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη να φορώ την φανέλα της εθνικής» – Έκλαιγαν οι συμπαίκτες του (videos)

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Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την Εθνική Αργεντινής, δεν είχε μόνο αποθέωση, πυροτεχνήματα και βραβεύσεις.

Στο τέλος του φιλικού αγώνα με το Μπενίν, ο θρύλος του ποδοσφαίρου πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στο κατάμεστο Μομουμεντάλ, με την οικογένειά του να κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, μαζί με τον προπονητή της Εθνικής, Λιονέλ Σκαλόνι.

🚨🎙️| Messi: “I don’t want to leave. I will miss you all. I’m thankful to God for being Argentine and proud to be Argentine, and to have accomplished this dream with you all.” 🩵🩵 pic.twitter.com/owyywWWSHA — Kalshi FC (@KalshiFC) October 7, 2026

💙🫂 Lionel Scaloni, junto a la familia Messi. pic.twitter.com/MCmJCbrgWk — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Ο Μέσι φανερά συγκινημένος, με όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομά του, είπε μερικά λόγια αποχαιρετισμού στο κοινό της πατρίδας του, με πολύ κόσμο – ακόμη και συμπαίκτες του στην Εθνική- να ξεσπούν σε κλάματα συνειδητοποιώντας ότι κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Messi got everyone in tears 🥹 pic.twitter.com/5JwTzpMH2c October 7, 2026

«Δύσκολο να πεις κάτι, είναι πολλά τα συναισθήματα, προφανώς σκέφτομαι όλα όσα περάσαμε, πόσο σημαντικό ήταν για μένα να φοράω αυτή τη φανέλα, τις δύσκολες στιγμές που δεν θέλω να θυμάμαι αλλά πάντα προσπαθούσαμε για το καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη είναι να παίζω με την εθνική Αργεντινής, στο τελευταίο Μουντιάλ είχαμε ένα όνειρο. Δώσαμε τα πάντα, το ματς με την Αγγλία ήταν κάτι αδιανόητο σε συναισθήματα» είπε αρχικά.

«Παλέψαμε, όπως πάντα γι’ αυτή τη φανέλα, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να γίνουμε πρωταθλητές μα δεν είχα καμία αμφιβολία πως όλοι όσοι έπαιξαν έδωσαν τα πάντα για τη φανέλα. Όλο αυτό το διάστημα όλοι όσοι βρέθηκαν μαζί μου μού έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου. Έχω τεράστια περηφάνια που ήμουν ανταγωνιστικός με όλα αυτά τα παιδιά» πρόσθεσε ο Μέσι.

«Είναι μία πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, είμαι περήφανος που όλη η χώρα βρέθηκε στο πλάι μου, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, για όσα κατάφερα να δείξω με την πατρίδα μου. Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που μας ακολούθησε σε όλες τις διοργανώσεις. Κορυφαία στιγμή, όταν επιστρέψαμε για το πρώτο ματς μετά το Μουντιάλ, που ζήσαμε όλο αυτό με την οικογένειά μου και πρέπει να τους ευχαριστήσω. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την πιο λυπηρή στιγμή της καριέρας μου, όταν ανακοίνωσα την απόσυρσή μου αλλά μετά από αυτά, όλοι εσείς μου ζητήσατε να επιστρέψω, αποδείξαμε πως ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία και αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Έπρεπε να δημιουργήσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα και τα καταφέραμε. Αν δεν ήμασταν μια δυνατή ομάδα, δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις δύσκολες στιγμές και να κατακτήσουμε όσα κατακτήσαμε. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ» είπε καταλήγοντας μέσα σε αποθέωση.

🇦🇷 | La gran despedida final de Lionel Messi y el adiós a la selección argentina. "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera: despedirme de la selección. Ahora me toca acompañar. Los quiero, agradezco a Dios y estoy orgulloso de ser Argentino." https://t.co/NhZbyH4uTb — Mia 🍋 (@Mialygosa) October 7, 2026

Μετά την ομιλία του αποχώρησε στα αποδυτήρια με την οικογένειά του, με τους συμπαίκτες του, την ομάδα Κ20 να στήνουν πασίγιο και όλο το στάδιο να είναι στο πόδι όρθιο και να χειροκροτάει, σε μία συγκλονιστική στιγμή.

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