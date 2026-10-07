Μέσι: Το τελευταίο «ταγκό» στην Αργεντινή με γκολ και δύο ασίστ – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (Videos)

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Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής και αποχαιρέτησε την «Αλμπισελέστε» με τον τρόπο που χαρακτήρισε ολόκληρη την καριέρα του: πρωταγωνιστώντας. Στη νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο «Μονουμεντάλ», ο 39χρονος σούπερ σταρ πέτυχε ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και μοίρασε δύο ασίστ, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Ήταν το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορικής διαδρομής με την εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία ο Μέσι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, πανηγύρισε δύο Copa America και έφτασε σε ακόμη δύο τελικούς Μουντιάλ.

Σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε αναπόφευκτα σε δεύτερη μοίρα. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκε να ανεβάσει ρυθμό κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο για να κάμψει την αντίσταση του Μπενίν και να χαρίσει στον αρχηγό της το ιδανικό φινάλε.

Μέσι και Οταμέντι συνεργάστηκαν για το 1-0

Το πρώτο γκολ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς δημιουργήθηκε από δύο ποδοσφαιριστές που αποχαιρέτησαν την εθνική Αργεντινής.

Ο Μέσι εκτέλεσε με ακρίβεια το κόρνερ και ο Νικολάς Οταμέντι ολοκλήρωσε τη φάση, ανοίγοντας το σκορ για την «Αλμπισελέστε».

Λίγο αργότερα ο έμπειρος αμυντικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους στις εξέδρες και βάζοντας και ο ίδιος τίτλους τέλους στη διαδρομή του με την εθνική ομάδα.

Nicolás Otamendi se retira de la Selección Argentina 👏👏👏 pic.twitter.com/t9MZnIPVHX — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

Ο Νίκο Παζ πήρε τη σκυτάλη

Ο Μέσι είχε καθοριστική συμμετοχή και στο 2-0, αυτή τη φορά τροφοδοτώντας τον Νίκο Παζ, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τη φάση με εξαιρετικό αριστερό τελείωμα, σε μια στιγμή με έντονο συμβολισμό, καθώς θεωρείται ένας από τους παίκτες της νέας γενιάς πάνω στους οποίους η Αργεντινή υπολογίζει για την επόμενη ημέρα.

With Messi leaving , I know we have Nico Paz to step up.

He is a baller 💥 pic.twitter.com/mjym2JyYbz — Dasilva (@Dasilva3m) October 7, 2026

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο Παζ βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για τη φανέλα με το «10», η οποία μένει πλέον χωρίς τον άνθρωπο που τη σημάδεψε όσο λίγοι στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Από τα 11 βήματα το τελευταίο γκολ με την Αργεντινή

Το ιδανικό σενάριο για τον Λιονέλ Μέσι ολοκληρώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι και ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση.

Ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι ήταν εύστοχος από τη «λευκή βούλα», διαμορφώνοντας το 3-0 και πετυχαίνοντας το τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Eccolooooo!!!, Lio #Messi per il 3-0



126º gol con la maglia della Selección 🐐 pic.twitter.com/xTBb2G2i2O — Calcio Argentino  (@CalcioArg) October 7, 2026

Αμέσως μετά, το «Μονουμεντάλ» ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα, με τους φιλάθλους να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του αρχηγού τους.

Ήταν η κορύφωση μιας βραδιάς αφιερωμένης στον μεγαλύτερο πρωταγωνιστή της σύγχρονης ιστορίας της «Αλμπισελέστε» και το φινάλε μιας πορείας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής.

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