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07.10.2026 21:23

Η Έφη Αχτσιόγλου στη σύσκεψη μελών της ΕΛΑΣ στο Ίλιον

07.10.2026 21:23
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Το πρώτο βήμα προς τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως έκανε η Έφη Αχτσιόγλου. Απόψε, η πρώην βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς έδωσε το «παρών» στη σύσκεψη μελών της ΕΛ.ΑΣ. στο Ίλιον, σε μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το αν πρόκειται απλώς για μήνυμα με ευρύτερο πολιτικό αποτύπωμα, μένει να φανεί. Υπενθυμίζεται ότι από αρχές Ιουνίου υπέβαλε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα μετά την επιστολή αποχώρησης που συνυπέγραψε με άλλους έξι βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς.

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