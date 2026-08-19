Χωροταξικό ΑΠΕ: Μπλόκο στην πράσινη ενέργεια – Απαγόρευση αιολικών στο 60% της επικράτειας

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Οριζόντιες απαγορεύσεις στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε όλη τη χώρα ισχύουν με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που βάζει σε εφαρμογή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ-ΑΠΕ).

Και μπορεί ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, να δήλωσε ότι «Στόχος μας είναι να παράγουμε περισσότερη ελληνική ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο, ενισχύοντας την ενεργειακή μας αυτονομία και εξασφαλίζοντας πιο προσιτές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», οι προβλέψεις, όμως, του νέου Χωροταξικού για τις ΑΠΕ οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τη σχετικά μεγάλη διάρκεια της διαβούλευσης, το ΥΠΕΝ όχι μόνο δεν προχώρησε σε καμιά ουσιαστική αλλαγή και δεν υιοθέτησε προτάσεις που είχε καταθέσει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, αλλά προχώρησε και σε νέες απαγορεύσεις με έμφαση στα νησιά.

Με το νέο Χωροταξικό ΑΠΕ, το τοπίο της πράσινης ενέργειας αλλάζει ριζικά και οι επιπτώσεις από την επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ αναμένεται να φανούν το επόμενο διάστημα.

Ήδη η ΕΛΕΤΑΕΝ με υπόμνημά της έχει επισημάνει ότι το νέο Χωροταξικό που αποκλείει τα αιολικά από το 60% της επικράτειας της χώρας θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ενέργειας καθώς η μη αξιοποίηση των πιο αποδοτικών αιολικά περιοχών της χώρας, ισοδυναμεί με μεγάλη μείωση παραγωγής της πιο φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οριζόντια απαγόρευση για αιολικά πάρκα

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ στο εξής απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις εξής περιοχές:

Στην Αττική και τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Εντός περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων

Εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) – δηλαδή περιοχών προστασίας της ορνιθοπανίδας που αποτελούν μέρος του δικτύου NATURA 2000. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που συντρέχουν ταυτόχρονα 2 προϋποθέσεις:

– δηλαδή περιοχών προστασίας της ορνιθοπανίδας που αποτελούν μέρος του δικτύου NATURA 2000. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που συντρέχουν ταυτόχρονα 2 προϋποθέσεις: προβλέπεται ρητά στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και

το αιολικό δυναμικό είναι μεγαλύτερο από 7,5m/s (σύμφωνα με τον αιολικό χάρτη που έχει στην ιστοσελίδα της η ΡΑΑΕΥ)

Σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους

Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, καθώς και στους πυρήνες των εθνικών δρυμών

Εντός των ζωνών απολύτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης του ν. 1650/1986

και των ζωνών προστασίας της φύσης του ν. 1650/1986 Σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τ. χλμ. , εκτός αν εξυπηρετούνται κρίσιμες ή κοινωφελείς υποδομές (π.χ. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης) ή κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια του συστήματος.

, εκτός αν εξυπηρετούνται κρίσιμες ή κοινωφελείς υποδομές (π.χ. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης) ή κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια του συστήματος. Σε περιοχές που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β βάσει του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό

βάσει του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό Σε εκτός σχεδίου περιοχές στις οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού – αναψυχής .

. Σε τμήματα των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά

Σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ

που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ Σε ακτές κολύμβησης.

Σε περιοχές με πηγές υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Σε απάτητες παραλίες

Πού επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Τα αιολικά πάρκα θα μπορούν να αναπτύσσονται μόνο σε περιοχές με επαρκές αιολικό δυναμικό, όπως αυτό αποτυπώνεται στον επίσημο αιολικό χάρτη της ΡΑΑΕΥ ή αποδεικνύεται με πιστοποιημένες μετρήσεις που θα υποβάλλονται στη ΡΑΑΕΥ, και πάντα υπό αυστηρές προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου.

Η εγκατάσταση στις λεγόμενες «Περιοχές Καταλληλότητας» θα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει κάποιος από τους οριζόντιους περιορισμούς, όπως υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, υγρότοποι Ραμσάρ κτλ., καθώς και δεν υπερβαίνουν την φέρουσα ικανότητα όπως αυτή ορίζεται ανά Δημοτική Ενότητα.

Ειδικότερα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στα νησιά προβλέπεται ειδική μελέτη τοπίου κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία θα εξετάζει το μέγεθος του σταθμού, τον χαρακτήρα του τοπίου και τις επιπτώσεις στις θέες.

Για τις ορεινές περιοχές του νησιωτικού χώρου προβλέπεται αξιολόγηση κατά περίπτωση, με βάση τα ιδιαίτερα μορφολογικά, οικολογικά και τοπικά χαρακτηριστικά κάθε θέσης.

Στον νησιωτικό χώρο, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους από αιολικούς σταθμούς παραμένει στο 4% της έκτασης ανά Δημοτική Ενότητα.

Πού απαγορεύονται τα φωτοβολταϊκά

Στις περιοχές όπου πλέον απαγορεύεται οριζόντια η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών περιλαμβάνονται:

όλες οι περιοχές Natura 2000,

δάση, καθώς και δασικές εκτάσεις,

υγρότοποι Ραμσάρ και μικροί νησιωτικοί υγρότοποι,

εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και προστατευόμενα τοπία,

μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορικοί τόποι, αρχαία μνημεία, χαρακτηρισμένα μνημεία μεταγενέστερα του 1830 και αρχαιολογικές ζώνες αυξημένης προστασίας,

σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, καθώς και σε πυρήνες εθνικών δρυμών,

περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται από το ΥΠΕΝ,

περιοχές με πηγές υδροληψίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Παράλληλα, τίθεται οριζόντιο όριο σε όλη την επικράτεια στο ποσοστό κάλυψης γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασης.

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