Καύσιμα: Ακριβή επιστροφή από τις διακοπές – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη σε 30 νομούς

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Ακριβότερο γίνεται το ταξίδι της επιστροφής για τους αδειούχους του Αυγούστου, καθώς το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα έχει ήδη περάσει στις αντλίες. Η απλή αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, ενώ πάνω από το ίδιο όριο βρίσκεται πλέον και το diesel κίνησης σε 25 νομούς.

Η συγκυρία μόνο ευνοϊκή δεν είναι για τους καταναλωτές. Μετά τις αυξημένες δαπάνες των διακοπών, χιλιάδες νοικοκυριά που παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν ακόμη φουσκωμένο λογαριασμό. Και μάλιστα οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε αρκετές από τις περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της θερινής τουριστικής κίνησης.

Το διεθνές ράλι του πετρελαίου, με την τιμή να κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική εκτόνωση της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν να περιορίζονται, έχει αρχίσει να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ένταση στις εγχώριες τιμές.

Και για ακόμη μία φορά γίνεται εμφανής η ευαισθησία της ελληνικής αγοράς στις διεθνείς ανατιμήσεις. Σε μια χώρα όπου η φορολογία αποτελεί σημαντικό τμήμα της τελικής τιμής των καυσίμων, κάθε ανοδική κίνηση στις διεθνείς αγορές επιβαρύνει γρήγορα τον λογαριασμό του καταναλωτή.

Μέσα σε μία ημέρα έσπασε το φράγμα

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων δείχνουν πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η κατάσταση.

Στις 17 Αυγούστου 2026 η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρισκόταν στα 1,998 ευρώ το λίτρο. Μόλις μία ημέρα αργότερα πέρασε το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και έφθασε στα 2,002 ευρώ.

Η αμόλυβδη 100 οκτανίων αυξήθηκε αντίστοιχα από τα 2,248 στα 2,250 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης από 1,989 ευρώ ανέβηκε στα 1,996 ευρώ, απέχοντας πλέον ελάχιστα από τα 2 ευρώ και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μόνο το υγραέριο κίνησης παρέμεινε σταθερό, στα 0,957 ευρώ το λίτρο.

Το αν οι αυξήσεις θα συνεχιστούν παραμένει ανοιχτό. Οι πρατηριούχοι αποφεύγουν να κάνουν προβλέψεις, καθώς η πορεία στην αντλία θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και την ταχύτητα μετακύλισης των διεθνών μεταβολών στην ελληνική αγορά.

Η επιστροφή κοστίζει περισσότερο στα νησιά

Η μέση πανελλαδική τιμή, ωστόσο, δεν αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος της επιβάρυνσης σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 30 νομούς, με τις υψηλότερες τιμές να εμφανίζονται κυρίως σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Οι Κυκλάδες διατηρούν την αρνητική πρωτιά, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,251 ευρώ το λίτρο και του diesel στα 2,235 ευρώ.

Με αυτά τα επίπεδα τιμών, ένα γέμισμα 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη κοστίζει πάνω από 112 ευρώ. Πρόκειται για ένα διόλου αμελητέο ποσό που προστίθεται στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στα διόδια και στις υπόλοιπες δαπάνες της επιστροφής από τις διακοπές.

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, όπου η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,219 ευρώ και το diesel στα 2,085 ευρώ. Στη Λέσβο οι μέσες τιμές διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 2,090 και 2,087 ευρώ το λίτρο.

Πάνω από τα 2 ευρώ βρίσκεται η αμόλυβδη και σε Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λασίθι, Λακωνία, Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Σάμο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική, Χανιά και Χίο.

Δεν πληρώνουν μόνο οι εκδρομείς

Το πρόβλημα, βέβαια, δεν εξαντλείται στο πόσο θα κοστίσει η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές. Το diesel κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε 25 νομούς και η αύξησή του αφορά άμεσα μεταφορές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Όσο ακριβότερη γίνεται η μεταφορά προϊόντων, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος μέρος του πρόσθετου κόστους να περάσει τελικά στον καταναλωτή. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων μπορούν έτσι να δημιουργήσουν έναν ακόμη γύρο πιέσεων σε μια αγορά που ήδη δοκιμάζεται από την ακρίβεια.

Παράλληλα, υπάρχει μια αντίφαση που επανέρχεται κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τιμές στην αντλία. Οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα, αλλά μαζί με την τιμή αυξάνεται σε απόλυτο ποσό και η είσπραξη από τον ΦΠΑ. Αυτό επαναφέρει τη συζήτηση για το φορολογικό βάρος στα καύσιμα και τα περιθώρια ουσιαστικότερης παρέμβασης όταν οι διεθνείς τιμές ξεφεύγουν.

Προσωρινό ανάχωμα οι παρεμβάσεις

Οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων και η κρατική επιδότηση στο diesel κίνησης έως το τέλος Αυγούστου έχουν περιορίσει μέρος των ανατιμήσεων. Χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις, οι τελικές τιμές θα ήταν υψηλότερες.

Ωστόσο, πρόκειται περισσότερο για ανάχωμα παρά για λύση στο πρόβλημα. Η αμόλυβδη έχει ήδη επιστρέψει πάνω από τα 2 ευρώ σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ το diesel βρίσκεται πολύ κοντά στο ίδιο επίπεδο και σε πανελλαδική βάση.

Και το επόμενο κρίσιμο σημείο έρχεται με το τέλος Αυγούστου, όταν ολοκληρώνεται η σημερινή επιδότηση στο diesel. Εάν μέχρι τότε το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, το ερώτημα θα είναι εάν θα υπάρξει νέα παρέμβαση ή αν το σύνολο της επιβάρυνσης θα περάσει στην αντλία.

Για τους αδειούχους που επιστρέφουν αυτές τις ημέρες, πάντως, η εικόνα είναι ήδη ξεκάθαρη: το τελευταίο κόστος των φετινών διακοπών δεν βρίσκεται στο ξενοδοχείο ή στην παραλία, αλλά στο πρατήριο καυσίμων. Και για όσους ξεκινούν την επιστροφή τους από τους ακριβότερους τουριστικούς προορισμούς, ο λογαριασμός είναι αισθητά βαρύτερος.

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