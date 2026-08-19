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19.08.2026 12:21

«Digger»: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο για την ταινία των Alejandro G. Iñárritu και Tom Cruise (photo/video)

19.08.2026 12:21
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Η Warner Bros. και η Legendary Pictures θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη φιλανθρωπική οργάνωση «The Film and TV Charity» για την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu), «Digger». Σύμφωνα με το World of Reel, το φιλμ παρακάμπτει το φθινοπωρινό φεστιβαλικό κύκλο και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Royal Film Performance, στη διάσημη πλατεία Leicester του Λονδίνου.

Στη μαύρη κωμωδία πρωταγωνιστεί ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise), υποδυόμενος τον Digger Rockwell, «τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο». Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, ο ήρωας «ξεκινά μια απελπισμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, πριν το πλήγμα που ο ίδιος προκάλεσε καταστρέψει τα πάντα».

Σε κοινή δήλωσή τους, ο σκηνοθέτης, ο Τομ Κρουζ και οι παραγωγοί της ταινίας σημείωσαν: «Θεωρούμε τιμή και προνόμιο το γεγονός ότι θα πραγματοποιήσουμε την παγκόσμια πρεμιέρα του “DIGGER” προς όφελος του “The Film and TV Charity”, ενός οργανισμού που επιτελεί τόσο σημαντικό έργο για τους πολυάριθμους συνάδελφούς μας στη βιομηχανία του θεάματος».

Και πρόσθεσαν: «Τα γυρίσματα και η παραγωγή ολοκληρώθηκαν εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να επιστρέφουμε εκεί για την πρώτη προβολή, στο κοινό της χώρας που φιλοξένησε τη δημιουργία του».

Στην 50ή ταινία της καριέρας του ο Κρουζ συμμετέχει και ως παραγωγός, ενώ πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό cast που περιλαμβάνει τους Τζον Γκούντμαν (John Goodman), Ριζ Άχμεντ (Riz Ahmed), Σάντρα Χιούλερ (Sandra Hüller), Μάικλ Στούλμπαργκ (Michael Stuhlbarg), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σόφι Γουάιλντ (Sophie Wilde) και Έμα Ντ’Άρσι (Emma D’Arcy).

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris), Νίκολας Τζιακομπόνε (Nicolás Giacobone) και Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman).

Το «Digger» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 14:20
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