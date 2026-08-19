Τι είναι η «κρίση απουσίας» που προκάλεσε δύο φορές την λιποθυμία του Μουσιάλα – Τι την προκαλεί και πώς αντιμετωπίζεται

Takeaways by to pontiki AI Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια φιλικών αγώνων της Μπάγερν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο φίλαθλο κοινό και την ομάδα του.

Ο 23χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι τα επεισόδια οφείλονται σε μια νευρολογική δυσλειτουργία γνωστή ως κρίση απουσίας, η οποία είναι ιατρικά αντιμετωπίσιμη.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας ότι παρακολουθείται στενά από ειδικούς γιατρούς και νευρολόγους για την αποκατάστασή του.

Η συμμετοχή του αθλητή στον προσεχή αγώνα για το Σούπερ Καπ κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη, καθώς η ιατρική ομάδα αξιολογεί τη δυνατότητα ασφαλούς επανόδου του.

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Ο Τζαμάλ Μουσιάλα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τα δύο λιποθυμικά επεισόδια που είχε σε δύο μέρες. Ο 23χρονος Γερμανός διεθνής έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια φιλικών αγώνων της Μπάγερν, με τον ίδιο ωστόσο να είναι καθυσηχαστικός χθες το βράδυ, μετά το φιλικό με την Χάιντενχαϊμ.

Με την αγωνία να είναι διάχυτη, ο ίδιος φρόντισε να αποκαλύψει λίγο μετά το περιστατικό με ανάρτησή του, πως η αιτία για τις λιποθυμίες του είναι μια σπάνια διαταραχή η οποία του βγήκε τώρα στην επιφάνεια και ανέφερε ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικά και θεραπεύεται.

Τα δύο περιστατικά λιποθυμίας

Το πρώτο λιποθυμικό επεισόδιο σημειώθηκε το Σάββατο 15 Αυγούστου, στην αναμέτρηση της Μπάγερν με τη Λειψία. Ο Μουσιάλα αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας ανησυχία στους συμπαίκτες, στο τεχνικό επιτελείο και στους θεατές. Αρχικά, το περιστατικό συνδέθηκε από το περιβάλλον της ομάδας με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες του αγώνα. Ο Μουσιάλα, μάλιστα, επέστρεψε σύντομα στις προπονήσεις, γεγονός που έδειχνε ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποια εμφανής σοβαρή επιπλοκή.

Jamal Musiala fainted some days ago and was attended quickly by medical stuff. Fast forward today Musiala has fainted again just within 6min.The guy is really going through a lot what's really happening to him🥺🥺.Stay stronger Musiala😢 https://t.co/7FXkxucHlC pic.twitter.com/QDL7dto7iS — Banter God (@Banter_God1) August 18, 2026

Ωστόσο, μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, χθες, ήρθε το περιστατικό στο φιλικό με τη Χάιντενχαϊμ, όπου ο Μουσιάλα μπήκε ως αλλαγή και έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, αισθάνθηκε ξανά αδιαθεσία και κατέρρευσε. Αποτέλεσμα ήταν να αποφασιστεί να γίνει μια νευρολογική εξέταση, με τον ίδιο ωστόσο να αποκαλύπτει στα σόσιαλ το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

musiala collapsed again on the pitch 6 minutes after coming on 💔 pic.twitter.com/5jBdxepdpZ August 18, 2026

Εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται υπό την παρακολούθηση ειδικών γιατρών και νευρολόγων και ότι, σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση που έχει λάβει, η κατάσταση δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του. Το πρόβλημα που φέρεται να αντιμετωπίζει, όπως είπε είναι μία «νευρολογική δυσλειτουργία» η οποία είναι «αντιμετωπίσιμη». Λίγο μετά έγινε γνωστό πως πάσχει από «κρίση απουσίας».

Τι είναι η «κρίση απουσίας»;

Σύμφωνα με το Epilepsy Foundation, η «κρίση απουσίας» είναι ένας συγκεκριμένος τύπος επιληπτικής κρίσης, κατά τον οποίο εμφανίζεται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαταραχή της συνείδησης και της επίγνωσης. Ο εγκέφαλος παρουσιάζει μία σύντομη περίοδο παθολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας, η οποία επηρεάζει προσωρινά την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται και να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του.

Η κλασική κρίση απουσίας συνήθως διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος μπορεί να σταματήσει ξαφνικά αυτό που κάνει, να κοιτάζει στο κενό και να μην ανταποκρίνεται όταν κάποιος του μιλάει. Μπορεί να υπάρχουν μικρές κινήσεις των βλεφάρων ή του στόματος, αλλά συνήθως δεν υπάρχουν οι έντονες μυϊκές συσπάσεις που βλέπουμε σε μία γενικευμένη τονικοκλονική κρίση. Μετά το επεισόδιο, η επαναφορά είναι συνήθως άμεση.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι τυπικές κρίσεις απουσίας συχνά δεν γίνονται αντιληπτές. Ένα άτομο μπορεί απλώς να φαίνεται ότι «χάθηκε» για μερικά δευτερόλεπτα ή ότι αφαιρέθηκε.

Πώς προκαλείται;

Οι κρίσεις απουσίας σχετίζονται με παροδικές διαταραχές της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Στις τυπικές μορφές, υπάρχει χαρακτηριστική γενικευμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο, η οποία μπορεί να καταγραφεί με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG).

Σε αρκετές μορφές απουσιών, ιδιαίτερα σε σύνδρομα που ξεκινούν κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία, υπάρχει σημαντικός γενετικός παράγοντας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που εμφανίζει μία τέτοια κρίση έχει απαραίτητα κληρονομική ασθένεια ή κάποια δομική βλάβη στον εγκέφαλο.

Υπάρχουν επίσης παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων γενικότερα, όπως η έλλειψη ύπνου, το έντονο στρες, τραυματισμός στο κεφάλι, ορισμένες ουσίες ή φάρμακα και άλλες ιατρικές καταστάσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί οι παράγοντες είναι η αιτία της συγκεκριμένης κατάστασης του Μουσιάλα.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η βασική εξέταση για τη διερεύνηση των κρίσεων απουσίας είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Με το EEG καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και αναζητούνται τα χαρακτηριστικά μοτίβα που συνδέονται με τις κρίσεις απουσίας.

Ο νευρολόγος εξετάζει επίσης λεπτομερώς το ιστορικό του ασθενούς: τι συνέβη πριν από το επεισόδιο, πόσο διήρκεσε, πώς συμπεριφερόταν το άτομο κατά τη διάρκειά του και πόσο γρήγορα επανήλθε. Η μαρτυρία ανθρώπων που είδαν το επεισόδιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθούν και άλλες εξετάσεις, όπως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, εξετάσεις αίματος ή καρδιολογικός έλεγχος, ώστε να αποκλειστούν άλλες αιτίες απώλειας συνείδησης.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον ακριβή τύπο της κρίσης και το συνολικό νευρολογικό προφίλ του ασθενούς. Όταν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, υπάρχουν αντιεπιληπτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται ειδικά για τις κρίσεις απουσίας.

Μεταξύ των συνηθέστερων επιλογών περιλαμβάνονται η αιθοσουξιμίδη (ethosuximide), το βαλπροϊκό οξύ/βαλπροάτη και η λαμοτριγίνη (lamotrigine), με την επιλογή να γίνεται εξατομικευμένα από τον νευρολόγο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται διαφορετικά ή συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα, ανάλογα με το εάν συνυπάρχουν και άλλοι τύποι επιληπτικών κρίσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για άλλους τύπους κρίσεων μπορούν να επιδεινώσουν τις κρίσεις απουσίας.

Για έναν επαγγελματία αθλητή, όμως, η αντιμετώπιση δεν αφορά μόνο τη φαρμακευτική αγωγή. Χρειάζεται στενή συνεργασία νευρολόγων, αθλητιάτρων και της ιατρικής ομάδας του συλλόγου, ώστε να αξιολογηθεί η ασφάλεια της άσκησης, οι συνθήκες προπόνησης, ο ύπνος, η ενυδάτωση και κυρίως ο κίνδυνος να εμφανιστεί νέο επεισόδιο κατά τη διάρκεια αγώνα.

Τι σημαίνει αυτό για τον Μουσιάλα

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ίδιος ο Μουσιάλα παρουσιάζει την κατάσταση ως προσωρινή και αντιμετωπίσιμη και αναφέρει ότι έχει λάβει ιατρική έγκριση από ειδικούς. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί, όμως, πλήρες ιατρικό πόρισμα, επομένως δεν θα ήταν σωστό να εξαχθούν συμπεράσματα για την ακριβή νευρολογική διάγνωση, την αιτία ή το πότε θα επιστρέψει πλήρως στους αγώνες. Δεδομένο είναι πως στο Σούπερ Καπ με την Ντόρτμουντ το Σάββατο, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα αγωνιστεί.

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