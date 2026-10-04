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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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04.10.2026 13:10

ΚΚΕ εναντίον Μητσοτάκη: «Η πολεμική εμπλοκή και η φοροληστεία φέρνει σε αδιέξοδο το λαό»

04.10.2026 13:10
KKE

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«Αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας, δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φοροληστείας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του», αναφέρει το ΚΚΕ σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Στο σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αναφέρει: «Γι’ αυτό και ανακούφιση για τον λαό δεν μπορεί να προκύψει ούτε με τις επιστολές του κ. Μητσοτάκη στη Φον Ντερ Λάιεν, ούτε με τις “κοστολογημένες” προτάσεις των άλλων κομμάτων με βάση το “τι επιτρέπει η ΕΕ”, αλλά μόνο σε αποφασιστική σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τις δεσμεύσεις τους, με απειθαρχία στις κατευθύνσεις της ΕΕ, με χτύπημα στα κέρδη του κεφαλαίου, όπως καθαρά λέει μόνο το ΚΚΕ.

Υ.Γ. Οι λαϊκές οικογένειες της Κρήτης που δοκιμάζονται σκληρά από τις πλημμύρες και την επιλεκτική ανικανότητα του κράτους, έχουν ανάγκη από μέτρα αρωγής και στήριξης, αποζημιώσεις στο 100% και άμεση αποκατάσταση των υποδομών, αλλιώς κινδυνεύουν να βρεθούν στην ίδια θέση που βρίσκονται οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι, οι οποίοι 5 χρόνια μετά παραμένουν στα κοντέινερ».

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