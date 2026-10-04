Κίεβο: Η Ρωσία βομβάρδισε τη Βόρεια Γέφυρα κατά την επίσκεψη Μερτς στην Ουκρανία (Video)

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Eπίθεση, την ώρα που ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρισκόταν στο Κίεβο, εξαπέλυσε η Ρωσία.

Η νέα ρωσική επίθεση με drones είχε στόχο τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου και σημειώθηκε τη στιγμή που ο Μερτς εξέφραζε τη στήριξή του στον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Scenes from the "Northern" bridge in Kyiv which was just struck by a Russian S8000 Banderol cruise missile. https://t.co/QbUXY1Dzdr pic.twitter.com/gWHBbm2v8T — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 4, 2026

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα της γέφυρας, το οποίο είχε υποστεί ζημιές και κατά τη χθεσινή ρωσική επιδρομή.

Λίγη ώρα πριν από την επίθεση, ουκρανικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Μερτς: «Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας»

«Ταξίδεψα στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία έχει ανάγκη όλη την υποστήριξή μας τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», υπογράμμισε. «Θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα: μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στη βοήθειά μας», πρόσθεσε ο Μερτς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο dpa, o Γερμανός καγκελάριος πρόκειται να υποσχεθεί στην Ουκρανία την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς και drones αναχαίτισης.

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