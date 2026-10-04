«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω»: Νέο ρεκόρ Τεντόγλου με άλμα 6,29 μ. στο …Kipos League (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Τεντόγλου το έκανε ξανά! Πήδηξε 6,29 μέτρα στο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», που πραγματοποιείται εδώ και χρόνια στην περιοχή Μπαλάνα της Παλλήνης, προκαλώντας ενθουσιασμό σε όσους τον παρακολουθούσαν από απόσταση αναπνοής.

Mετά τα Diamond Leagues, o χρυσός Ολυμπιονίκης συμμετείχε στο ιδιαίτερο γκαλά, που διεξήχθη στον μικρό αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο του που στήθηκε στον κήπο του βετεράνου αθλητή Γιώργου Δεμένεγα.

Το ιδιαίτερο σκηνικό περιελάμβανε έναν διάδρομο για τη φόρα, ένα σκάμμα γεμάτο άμμο και καρέκλες για τους φίλους του στίβου.

Ο έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε άλμα με φόρα στα 6,29 μέτρα, πετυχαίνοντας νέο άτυπο «ρεκόρ κήπου». Η απόσταση που κάλυψε προκάλεσε γέλια και πειράγματα από τους παρευρισκόμενους που έλεγαν: «Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω».

Η πρωτότυπη διοργάνωση ξεκίνησε το 2012, όταν ο Γιώργος Δεμένεγας, έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία του, αποφάσισε να διοργανώσει έναν αγώνα στον κήπο του σπιτιού του, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με μια γιορτή για φίλους και αθλητές.

Διαβάστε επίσης:

Επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου: Ισραηλινοί δημοσιογράφοι προκάλεσαν τον προπονητή της Ιρλανδίας πριν το ματς των δύο χωρών για το Nations League (Video)

Τουρκία: Προφυλακίστηκε ο επικεφαλής των διαιτητών για διαφθορά

Ο Ολυμπιακός στον ευρωπαϊκό θρόνο: H ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το Super Cup κόντρα στην Καταλούνια με 18-4 (Video)











