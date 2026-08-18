Σκάνδαλο εξωσωματικής στα κατεχόμενα: Τουλάχιστον 30 παιδιά ενδέχεται να γεννήθηκαν με διαφορετικό γενετικό υλικό

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Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση που αφορά θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα, μετά από έρευνα του BBC, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 30 παιδιά, κυρίως με Βρετανούς γονείς, ενδέχεται να έχουν συλληφθεί με σπέρμα ή ωάρια διαφορετικά από εκείνα που είχαν επιλέξει οι οικογένειές τους.

Οι γονείς είχαν προχωρήσει σε λεπτομερή επιλογή ανώνυμων δοτών, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως το ιατρικό ιστορικό, η εμφάνιση, η προσωπικότητα, η εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντά τους.

Μετά τη γέννηση των παιδιών, ωστόσο, άρχισαν να δημιουργούνται αμφιβολίες για το εάν χρησιμοποιήθηκε τελικά το γενετικό υλικό των συγκεκριμένων δοτών. Οι μισές από τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις συνδέονται με το Dogus IVF Centre.

Οι υποψίες ενισχύθηκαν από εμπορικά τεστ DNA. Έντεκα από τα 30 παιδιά έχουν ήδη εξεταστεί και τα αποτελέσματα έδειξαν καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές περιοχές, η οποία δεν συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά των δοτών που είχαν επιλέξει οι γονείς. Τα περισσότερα από αυτά είχαν υποβληθεί σε θεραπείες στο Dogus μεταξύ 2012 και 2024.

Η Laura Bridgens, ιδρύτρια της Donor Conceived UK, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα ανησυχητική, τονίζοντας ότι κάθε άνθρωπος που έχει συλληφθεί μέσω δωρεάς γενετικού υλικού πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την πραγματική βιολογική του προέλευση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Rachel, η οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Dogus το 2012. Είχε επιλέξει ανώνυμο Δανό δότη μέσω της Cryos International, με το κόστος της θεραπείας να ανέρχεται περίπου στα 4.000 ευρώ. Η κλινική την είχε διαβεβαιώσει ότι θα χρησιμοποιούσε σπέρμα από τη συγκεκριμένη τράπεζα.

Η Rachel απέκτησε τον Jonah, όμως από την αρχή διατηρούσε αμφιβολίες, καθώς δεν έλαβε ποτέ την ιατρική έκθεση που θα επιβεβαίωνε τη χρήση του συγκεκριμένου δείγματος. Χρόνια αργότερα, η εμφάνιση του παιδιού ενίσχυσε τις υποψίες της. Μετά την έρευνα του BBC, μητέρα και γιος υποβλήθηκαν σε τεστ DNA. Επιβεβαιώθηκε ότι η Rachel είναι η βιολογική μητέρα του Jonah, όχι όμως ότι ο πατέρας του είναι ο Δανός δότης που είχε επιλεγεί. Η Cryos δήλωσε ότι δεν διαθέτει στοιχεία πως ο συγκεκριμένος άνδρας είχε παραδώσει σπέρμα στην Dogus.

Ερωτήματα για αμέλεια, ευθύνες και το ρυθμιστικό πλαίσιο

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η τυχαία χρήση λάθος δότη σε διαδικασία εξωσωματικής θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό. Ο αριθμός των καταγγελιών, επομένως, εγείρει ερωτήματα ακόμη και για πιθανό συστημικό πρόβλημα, όπως ανέφερε ο βρετανικός επαγγελματικός και επιστημονικός οργανισμός γονιμότητας.

Στις υποθέσεις που συνδέονται με την Dogus εμφανίζονται ο ιδιοκτήτης και υπεύθυνος Sevket Alpturk, η γιατρός Firdevs Uguz Tip και η συντονίστρια ασθενών Julie Hodson. Η Firdevs αρνείται ότι παραπλάνησε ασθενείς και υποστηρίζει ότι η παραγγελία σπέρματος δεν ανήκε στις αρμοδιότητές της, ενώ επικαλείται τα έντυπα συναίνεσης που υπέγραφαν οι ασθενείς. Οι υπόλοιποι δεν έχουν απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις. Γονείς, πάντως, υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς για τη διαδικασία επιλογής και προμήθειας του γενετικού υλικού.

Σύμφωνα με το BBC, η Cryos είχε θέσει την Dogus στη «μαύρη λίστα» ήδη από το 2016, καθώς είχε διαπιστώσει ότι η κλινική είχε ενημερώσει ασθενή πως θα προμηθευόταν σπέρμα από την εταιρεία, χωρίς να έχει γίνει αντίστοιχη παραγγελία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Cryos, Ole Schou, χαρακτήρισε «σοκαριστικό» το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί τόσες οικογένειες. Η εταιρεία ανέστειλε επίσης τη συνεργασία της με τη Firdevs και την κλινική Miracle IVF, όπου εργάζεται, έως την ολοκλήρωση της έρευνας των αρχών.

Η υπόθεση περιπλέκεται από το ιδιαίτερο καθεστώς στα κατεχόμενα, όπου δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και η περιοχή αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία. Οι κλινικές λειτουργούν σε λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό περιβάλλον και προσελκύουν Βρετανούς ασθενείς λόγω του χαμηλότερου κόστους, των διαφημιζόμενων υψηλών ποσοστών επιτυχίας και της μεγάλης επιλογής δοτών.

Μετά τις πρώτες αποκαλύψεις του BBC τον Μάρτιο, το υπουργείο Υγείας των κατεχόμενων ανακοίνωσε επίσημη έρευνα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν δημοσιοποιηθεί αποτελέσματα.

Για τις οικογένειες, το σημαντικότερο ζήτημα είναι πλέον η πραγματική βιολογική ταυτότητα των παιδιών. Η Rachel ξεκαθαρίζει ότι τίποτα δεν αλλάζει την αγάπη της για τον Jonah, εκφράζει όμως φόβους ότι ο γιος της μπορεί να στερηθεί τη δυνατότητα να εντοπίσει τον πραγματικό βιολογικό του πατέρα όταν ενηλικιωθεί. Παράλληλα, δεν είναι γνωστό εάν ο ίδιος δότης χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες θεραπείες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης άγνωστων μεταξύ τους γενετικών αδελφών.

Ο Jonah, που μεγάλωσε θεωρώντας ότι έχει κατά το ήμισυ δανέζικη καταγωγή, διαπίστωσε μέσω του DNA ότι έχει τουρκική και νοτιοευρωπαϊκή γενετική καταγωγή. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ευθύνεται για τη χρήση των επίμαχων δοτών.

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Διευρύνεται η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να ανανεώνει συχνά τις επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές.

Η Αττική έχει βρεθεί στο επίκεντρο από την αρχή της εφετινής επιτήρησης, με τους ειδικούς να εκπέμπουν συναγερμό για εφαρμογή μέτρων πρόληψης τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες για την ατομική τους προστασία.

Συνολικά 34 δήμοι της Αττικής και 51 δήμοι σε όλη τη χώρα καταγράφουν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου ή είναι σε κίνδυνο για μετάδοση, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο επηρεαζόμενων περιοχών που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ.

Ως «επηρεαζόμενες» περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ορίζονται οι Δήμοι με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ) σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, και ως «υψηλού κινδύνου» περιοχές ορίζονται οι Δήμοι όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026 (μέχρι στιγμής), αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές/ γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή).

Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα έχουν προστεθεί δύο δήμοι στην Αττική, ο δήμος Σαρωνικού και Πειραιά καθώς και ακόμη τρεις δήμοι σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα οι δήμοι Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη και Θηβαίων στη Βοιωτία.

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