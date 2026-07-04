Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα 52χρονος και ο 27χρονος γιος του μετά από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου

Με σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα πατέρας και γιος από το Αγρίνιο τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7).

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 27 ετών διακομίστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (3/7) στο νοσοκομείο Αγρινίου καθώς είχαν υποστεί εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες και φέρεται να προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο για την παροχή πρώτων βοηθειών και διαπιστώθηκε πως ήταν απαραίτητη η διακομιδή τους στο Ρίο.

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