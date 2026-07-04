Στο «πορτοκαλί» η Αττική και άλλες 5 περιφέρειες την Κυριακή (5/7) – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για αύριο Κυριακή (5/7) στην Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Αττικής,

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας),

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες),

– Περιφέρεια Κρήτης.

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:

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