Στο «πορτοκαλί» η Αττική και άλλες 5 περιφέρειες την Κυριακή (5/7) – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για αύριο Κυριακή (5/7) στην Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες.
Ειδικότερα σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
– Περιφέρεια Αττικής,
– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας),
– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),
– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),
– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες),
– Περιφέρεια Κρήτης.
Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:
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