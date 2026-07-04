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04.07.2026 17:18

Θεσσαλονίκη: Φωτιά και στους Νέους Επιβάτες – Ήχησε το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων

04.07.2026 17:18
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Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε περιοχή κοντά στους Νέους Επιβάτες, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα ήχησε το 112 για τους κατοίκους των γύρω περιοχών ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Θυμίζουμε ότι σήμερα, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς βρίσκονται στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς και ότι έχει ήδη εκδηλωθεί μία μεγάλη φωτιά στα Κουφάλια, με το 112 να σημάνει συναγερμό και εκεί.

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