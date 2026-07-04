Θεσσαλονίκη: Φωτιά και στους Νέους Επιβάτες – Ήχησε το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε περιοχή κοντά στους Νέους Επιβάτες, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα ήχησε το 112 για τους κατοίκους των γύρω περιοχών ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Θυμίζουμε ότι σήμερα, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς βρίσκονται στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς και ότι έχει ήδη εκδηλωθεί μία μεγάλη φωτιά στα Κουφάλια, με το 112 να σημάνει συναγερμό και εκεί.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area of #Νei_Epivates of the regional unit of #Thessaloniki



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

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