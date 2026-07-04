Λύγισε η Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποκάλυψε τα πρώτα λόγια του Γιώργου Μυλωνάκη όταν μίλησε ξανά (Video)

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή από την περίοδο της νοσηλείας του Γιώργου Μυλωνάκη μοιράστηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου, αποκαλύπτοντας τις πρώτες λέξεις που άκουσε από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, όταν κατάφερε να μιλήσει ξανά μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται», η δημοσιογράφος αναφέρθηκε τόσο στη δοκιμασία που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης όσο και στην πρόσφατη επίσκεψή τους στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προκειμένου να ευχαριστήσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό τους.

Περιγράφοντας τις δύσκολες ημέρες που ακολούθησαν τη ρήξη ανευρύσματος και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε πως προσπαθούσε καθημερινά να τον ενθαρρύνει να μιλήσει ξανά, απευθύνοντάς του διαρκώς την ίδια ερώτηση.

«Τον ρώταγα συνέχεια “μ’ αγαπάς” και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου”. Τώρα που το λέω συγκινούμαι, αλλά τον κούρασα τόσο πολύ να του το λέω, που έλεγα “κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει”. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε όταν μίλησε, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω», ανέφερε εμφανώς συγκινημένη.

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