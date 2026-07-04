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04.07.2026 18:44

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρό πολιτικό γεγονός, οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση Κούλογλου

04.07.2026 18:44
Stelios Kouloglou

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει το γεγονός πως «Οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του πρώην ευρωβουλευτή και δημο9σιογράφου, Στέλιου Κούλογλου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην Εξεταστική Επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνιστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός».

Αναφέρει ότι «αφορούσε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο συμμετέχει σε επιτροπή διερεύνησης της παράνομης χρήσης spyware στην Ευρώπη» και υπογραμμίζει ότι «απαιτείται πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η λήψη δεσμευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης χρήσης κακόβουλων κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ευρώπη».

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «οι νέες αποκαλύψεις υπενθυμίζουν ότι στην Ελλάδα το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων παραμένει ανοιχτό τέσσερα χρόνια μετά και η αλήθεια εξακολουθεί να αναζητείται». Αναφέρει σε αυτό το πλαίσιο ότι «τα νέα αιτήματα διερεύνησης που έχουν κατατεθεί στον ‘Αρειο Πάγο δεν έχουν ακόμη εξεταστεί, ενώ η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά την πλήρη κοινοβουλευτική διερεύνηση της υπόθεσης και εξακολουθεί να παρέχει προστασία στους εμπλεκομένους, περιφρονώντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου υπενθυμίζουν ότι η προστασία του κράτους δικαίου, της ιδιωτικότητας και της ανεξαρτησίας των δημοκρατικών θεσμών παραμένει μια ανοιχτή ευρωπαϊκή πρόκληση».

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