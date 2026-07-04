Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα πέντε χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Διαβάστε επίσης:

Μύκονος: Σύλληψη 30χρονου για διακίνηση ναρκωτικών – Βρέθηκαν στην κατοχή του κοκαϊνη, κεταμίνη, κάνναβη και μανιτάρια

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα 52χρονος και ο 27χρονος γιος του μετά από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου

Θεσσαλονίκη: Φωτιά και στους Νέους Επιβάτες – Ήχησε το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων

