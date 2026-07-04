Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

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Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7) στη Θεσπρωτία.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα πέντε χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.
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