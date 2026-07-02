Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

«Αναδιατάξεις και ανακατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis η οποία θα προυσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.»

Τα παραπάνω προαναγγέλει η εφημερίδα Τα Νέα – η οποία ως γνωστόν ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με το Mega οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει.

Σημειώνεται ότι στην αμέσως προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρίας που είχε παρουσιαστεί στις 4 Ιουνίου, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγούταν με 22,7%, ακολουθούμενη από την ΕΛ.Α.Σ. με 12,1% και το ΠΑΣΟΚ με 9,0%. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είχε 8,3%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος παρέμενε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είχε 28,5%. Στη δεύτερη θέση ήταν το κόμμα Τσίπρα με 15,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο με 11,2%. Στην τέταρτη θέση βρισκόταν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 10,4%. Εντός Βουλής θα βρίσκονταν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, το ΜεΡΑ 25 και η Φωνή Λογικής, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός.

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