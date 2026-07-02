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02.07.2026 11:37

Ενόχληση Παππά για τις «επιθετικές» δηλώσεις Τσίπρα

02.07.2026 11:37
nikos pappas

Ενοχλημένος με τον πρώην πρόεδρό του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον ρ/σ STATUS.

«Δεν περίμενα επιθετικές δηλώσεις τύπου “έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ” από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης θα πρέπει να διευκρινίσει σε ποια σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μαζί ψηφίζαμε, διαφωνεί», είπε ο Ν. Παππάς.

Και η ενόχλησή του δεν σταμάτησε στο πρόεδρο της ΕΛΑΣ, αλλά επεκτάθηκε και στους συνεργάτες του: «Ή το άλλο που είπε ο κύριος Σιακαντάρης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα. Ο κ. Σιακαντάρης δεν ήταν μαζί μας όταν κυβερνούσαμε. Δεν έζησε την μεγαλειώδη πολιτική εκλογική άνοδο της σύγχρονης αριστεράς. Δεν έζησε την συγκλονιστική εμπειρία της διακυβέρνησης, τις δυσκολίες, τις αντιφάσεις, την αγωνία για να καταφέρουμε πάντα πράγματα. Και επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, νομίζω μπορώ να το καταγράψω», σημείωσε.

Οι παλιές αγάπες δεν πάνε πάντα στον παράδεισο, θα πει η στήλη και θα το αφήσει εκεί…

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 13:20
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Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

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