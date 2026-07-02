Άρχισε τραπέζια και με γαλάζιους βουλευτές ο Αντώνης Σαμαράς

Δεν κάνει μόνο τηλεφωνήματα σε πολιτευτές και πρώην βουλευτές – παλιούς του συνοδοιπόρους δηλαδή – ο Αντώνης Σαμαράς. Προχωρά και σε πιο στενές επαφές, τύπου γεύματα με εν ενεργεία βουλευτές.

Δεν υπάρχει βέβαια κανένα σενάριο ή πρόθεση να πάρει βουλευτές από τη ΝΔ ο πρώην πρωθυπουργός. Για την ακρίβεια ένα τέτοιο προσκλητήριο θα το κάνει μόλις διαλυθεί η Βουλή για τις εκλογές.

Προς το παρόν συντρώγει και ανταλλάσσει απόψεις. Το βράδυ της Τετάρτης για παράδειγμα εντοπίστηκε σε ταβέρνα στο Παγκράτι να δειπνεί με τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Θεόφιλο Λεοντραρίδη και Γιώργο Καρασμάνη, όπως γράφει το «Θεωρείο» της Καθημερινής.

Πληροφορίες λένε ότι οι επαφές είναι ακατάπαυστες πλέον.

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