Αποθέωση στο ξενοδοχείο και απίθανη ατάκα από τον «ασημένιο» Μανόλο – «Πάμε μέσα να τα πιούμε» (videos)

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Με ένα ακόμα μετάλλιο, μετά το χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου, ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα.

«Χρύσος» ήταν για ακόμη μία φορά ο Μόντο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,15 μέτρα.

Μετά την απονομή και τη μεγάλη στιγμή στο βάθρο των νικητών, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής, όπου τον περίμεναν οι συναθλητές του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Πρώτη τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η υποδοχή ήταν θερμή, με τους ανθρώπους της αποστολής να τον χειροκροτούν και να πανηγυρίζουν μαζί του τη σπουδαία επιτυχία του.

«Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα», του φώναξαν μέλη της ελληνικής αποστολής. «Πάμε να τα πιούμε», απάντησε χαμογελαστός ο Εμμανουήλ Καραλής μέσα σε ένα κλίμα χαράς και πανηγυρισμών.

«Το πήραμε!»

Λίγη ώρα μετά τη μεγάλη του επιτυχία, ο Καραλής ανέβασε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον αγώνα, συνοδεύοντάς τες με ένα λιτό αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα: «Το πήραμε!».

Η «μάχη» με τον Ντουπλάντις

O «Μανόλο» πέρασε με την πρώτη… χαλαρά τα 5.55μ. στο πρώτο του άλμα, για ν’ αφήσει τα 5.70μ. και να ξεπεράσει με άνεση τα 5.85μ., όπως και ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουπλάντις και ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί.

Ο Ντουπλάντις άφησε τα 5.95μ., όχι όμως και ο Εμμανουήλ Καραλής. Με τον Ντουπλάντις… να έχει καρφωμένα τα μάτια πάνω στον Έλληνα… ανταγωνιστή του, ο «Μανόλο» πέρασε τα 5.95μ., ύψος που δεν πέρασε, όμως σε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ο Τιερί για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Και ο Ντουπλάντις δοκίμασε στα 6.00μ., αλλά απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια και ο Εμμανουήλ Καραλής είχε μία τεράστια ευκαιρία μπροστά του… στην προσπάθεια να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο!

Όμως, ο Καραλής πέρασε… από κάτω στην πρώτη προσπάθεια για τα 6.00μ. δίνοντας στον τρεις φορές Πρωταθλητή Ευρώπης πριν από το Μπέρμιγχαμ, Μόντο Ντουπλάντις, τη δυνατότητα να συνεχίσει για την πρώτη θέση και το 4ο χρυσό. Τόσο ο Καραλής όσο και ο Ντουπλάντις πέρασαν με τη δεύτερη τα 6.00μ.

Ο Σουηδός άφησε τα 6.05… όπως και ο Καραλής. Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.10μ. με την πρώτη, αλλά ο Καραλής «αυτοκτόνησε», αφού στην πρώτη του προσπάθεια στα 6.10μ. ο Έλληνας αν και είχε περάσει τον πήχη, με το στήθος στο κατέβασμα τον ακούμπησε για να τον ρίξει.

Ούτε τα 6.15μ. πρόβαλαν αντίσταση στον Ντουπλάντις, περνώντας το ύψος με την πρώτη. Ο Εμμανουήλ Καραλής, όμως δεν πέρασε τα 6.15μ. με την πρώτη. Ο Ντουπλάντις άφησε τα 6.20μ., ο Καραλής, αν και προσπάθησε αλλά δεν τα πέρασε.

Ο Ντουπλάντις σταμάτησε στα 6.15 και ο τελικός ολοκληρώθηκε, με τον «Μανόλο» για δεύτερη φορά «ασημένιο» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

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