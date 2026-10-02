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02.10.2026 10:45

Αναβλήθηκε η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

02.10.2026 10:45
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Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλεύτριας της ΝΔ, Κατερίνας Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίκη της κ. Παπακώστα είχε προσδιοριστεί για σήμερα, ωστόσο αναβλήθηκε μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης, λόγω κωλύματος που αφορά στην παρουσία τους σε άλλη δίκη.

Στη βουλευτή της ΝΔ καταλογίζεται ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε, τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες, κατά της κ. Παπακώστα αλλά και κατά των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη, μετά την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή.

Εκτός από την Κατερίνα Παπακώστα, έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες και για τους Κώστα Σκρέκα, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο. Οι δίκες τους έχουν προσδιοριστεί μέσα στο φθινόπωρο.

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