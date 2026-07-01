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01.07.2026 17:19

Το βίντεο στο TikTok με τον Κουτσούμπα στην αγορά του Χαλανδρίου

01.07.2026 17:19
koutsoumpas xalndri 88- new

«Συνεχίστε δυνατά τον αγώνα», «ευτυχώς που υπάρχει και το ΚΚΕ και μας στηρίζει».

Με αυτά τα λόγια υποδέχθηκαν πολίτες και επαγγελματίες τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην αγορά του Χαλανδρίου, όπως μαρτυρά και το βίντεο που ανέβασε το ΚΚΕ στο TikTok.

@twra_kke 📌 Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, επισκέφτηκε την εμπορική αγορά του Χαλανδρίου και συνομίλησε με επαγγελματίες και εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα #fyp #kke #chalandri #koutsoumpas ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ είχε και έναν σύντομο διάλογο με  υπαλλήλους και τον ιδιοκτήτη  βιβλιοπωλείου. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκε ότι «το διάβασμα είναι αντίσταση», ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απάντησε πως πάντα θυμάται τον πατέρα του, που του έλεγε: «Μελέτα κι έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή», σημειώνοντας ότι τη φράση αυτή του την είχε κολλήσει στον τοίχο, πάνω από το τραπεζάκι που είχε και διάβαζε ως μαθητής.

Ο κ. Κουτσούμπας δεν παρέλειψε και την κριτική προς κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης. «Σας κοροϊδεύουν. Και η ΝΔ κοροϊδεύει και το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει και διάφοροι άλλοι που φωνάζουν μέσα στη Βουλή και κάνουν σόου κοροϊδεύουν. Διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, για να έχουν οι εργαζόμενοι, για να έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες μια διέξοδο, έστω και προσωρινής ανακούφισης – όχι να επιλυθεί το ζήτημα οριστικά και τελεσίδικα, τέλος πάντων, όπως θέλουμε εμείς, αλλά να ανοίξει ένας δρόμος – τότε κάνουν τον “ψόφιο κοριό” ή ψηφίζουν τα αντιλαϊκά νομοσχέδια ή δεν ψηφίζουν τίποτα και σηκώνονται και φεύγουν. Αυτή είναι η ουσία».

Δε μάσησε τα λόγια του ο ΓΓ του ΚΚΕ…

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