Το φαινόμενο με ελληνικά προϊόντα να πωλούνται πιο ακριβά στην Ελλάδα απ’ όσο στο εξωτερικό είναι μάλλον γνωστό.

Έχει δηλαδή ειπωθεί, άλλοτε από απλούς καταναλωτές και άλλοτε από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Αλλά το παράδειγμα που έφερε ο Μιχάλης Κατρίνης με τον… ντοματοπελτέ της Ηλείας, που πωλείται ακριβότερα στη χώρας από την τιμή που διατίθεται στην Κύπρο, προκαλεί όντως απορίες ή ακόμα και οργή!

Μέχρι και ο ντοματοπελτές που παράγουμε στην Ηλεία πωλείται πιο ακριβά στην Ελλάδα απ’ότι σε άλλες χώρες.



Συγκεκριμένα:

🥫🇬🇷 4,86€/ κιλό

🥫🇨🇾 4,02€/ κιλό



Από «επιτυχία» σε «επιτυχία» η μάχη της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια.@ertnewsofficial με τον @CostasPap και την… pic.twitter.com/3EhxCMz2yO July 1, 2026

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