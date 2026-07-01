Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το φαινόμενο με ελληνικά προϊόντα να πωλούνται πιο ακριβά στην Ελλάδα απ’ όσο στο εξωτερικό είναι μάλλον γνωστό.
Έχει δηλαδή ειπωθεί, άλλοτε από απλούς καταναλωτές και άλλοτε από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Αλλά το παράδειγμα που έφερε ο Μιχάλης Κατρίνης με τον… ντοματοπελτέ της Ηλείας, που πωλείται ακριβότερα στη χώρας από την τιμή που διατίθεται στην Κύπρο, προκαλεί όντως απορίες ή ακόμα και οργή!
Διαβάστε επίσης
Μητσοτάκης για εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Αποτροπιασμός και οργή – «Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»
Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης
Αλλαγή «βάρδιας» στο Δικαστικό Συμβούλιο για Καραμανλή και Τριαντόπουλο – Ποιους εισαγγελείς έβγαλε η επαναληπτική κλήρωση (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.