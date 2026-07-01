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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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01.07.2026 15:34

Το μυστήριο του ακριβού ντοματοπελτέ της Ηλείας – Η «κουφή» αποκάλυψη από τον Μιχάλη Κατρίνη

01.07.2026 15:34
katrinis

Το φαινόμενο με ελληνικά προϊόντα να πωλούνται πιο ακριβά στην Ελλάδα απ’ όσο στο εξωτερικό είναι μάλλον γνωστό.

Έχει δηλαδή ειπωθεί, άλλοτε από απλούς καταναλωτές και άλλοτε από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Αλλά το παράδειγμα που έφερε ο Μιχάλης Κατρίνης με τον… ντοματοπελτέ της Ηλείας, που πωλείται ακριβότερα στη χώρας από την τιμή που διατίθεται στην Κύπρο, προκαλεί όντως απορίες ή ακόμα και οργή! 

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 17:25
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