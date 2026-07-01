Μητσοτάκης για εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Αποτροπιασμός και οργή – «Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη»

Την οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, προκάλεσαν οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν στα σπίτια στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, εκ των οποίων το ένα πολύ σοβαρα και να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για την Κ.Ο. της ΝΔ, ο Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε «τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της».

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας», τόνισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε σκληρό μήνυμα στους δράστες, λέγοντας ότι «θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός είπε τα εξής:

Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών.

Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν «ξεβολευτεί» από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα «επαναστατική γυμναστική».

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός ήδη επικοινώνησε με τον Ζήση Ιωακείμοβιτς, ενώ εκτιμάται ότι γύρω στις 4 – 4:30 το απόγευμα θα βρίσκεται στο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες.

Πέντε τραυματίες, μία γυναίκα στη ΜΕΘ

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, αλλά και προκαλώντας την πάνδημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα.

Η μία επίθεση έγινε περίπου στις 04:20 σε πολυκατοικία στην οδό Τσιαπάνου 62, όπου βρίσκεται η κατοικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη εμπρηστική επίθεση εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Γραβιάς 21, όπου μένει η Αφροδίτη Νέστορα, κινητοποιώντας εκ νέου τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυκατοικίας, στην οποία κατοικεί πολιτεύτρια της ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της πολιτεύτριας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ολοσωματικά εγκαύματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται η ίδια η πολιτεύτρια, η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, καθώς και αναπνευστικά προβλήματα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του εμπρησμού να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας συλλέγουν στοιχεία από τους δύο χώρους, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φωτιές.

Στην υπόθεση εμπλέκεται πλέον και η Αντιτρομοκρατική, καθώς κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) ανέλαβε την προανακριτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι οι επιθέσεις εκτελέστηκαν από δύο δράστες οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Εκτιμάται, αν και ακόμα δεν είναι σίγουρο, ότι οι δράστες κινήθηκαν με δίκυκλο και πυροδότησαν τα γκαζάκια διαδοχικά, καθώς οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών.

«Πλήγμα για τη Δημοκρατία»

Μιλώντας στον Status FM 107.7 o πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς έκανε λόγο για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία. «Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας. Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί», είπε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση με κόκκινες και μαύρες μπογιές. Την προηγούμενη φορά δράστες ήταν μια άγνωστη σε εκείνον ομάδα.

Από την πλέυρά του, ο ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, μιλώντας στο Action24 δήλωσε ότι «εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά. Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».

Καταδικάζουν κυβέρνηση, ΝΔ…

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ για δολοφονικές επιθεσεις. «Δεν υπάρχουν λόγια. Σε ένα διάστημα μιας ώρας έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της ΝΔ. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι χαρτάκια», είπε προσθέτοντας ότι οι στόχοι των επιθέσεων «είναι άνθρωποι, εθελοντές που λέμε, για την ιδεολογία της. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν». Τόνισε, δε, ότι οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες, καθώς, όπως είπε, «μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα».

Επίσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε (ΣΚΑΪ) ότι «οι γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, ούτε τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια. Ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές».

«Επειδή στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, όλα αυτά τα οποία έκαναν και είχαν καταλάβει αίθουσες, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στο Πανεπιστήμιο και έχει περιοριστεί πλέον οι δράσεις τους, τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Τους αξίζει ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για “παρεμβάσεις”. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες.

Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμη περισσότερο απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Παρέμβαση για την επίθεση έκανε και ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έγραψε (F/B) ότι «οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν στόχο να εκφοβίσουν. Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές. Έχουμε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους και οικογένειες που ζουν ώρες αγωνίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι σήμερα στραμμένη η σκέψη όλων μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Αλλά η σημερινή ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας. Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Είναι ώρα να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι.

Το οφείλουμε πρώτα απ’ όλα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το οφείλουμε στις οικογένειές τους. Και το οφείλουμε σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο».

…και αντιπολίτευση

Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ για τις επιθέσεις εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία και εκφράζοντας τη «σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη» καταδίκη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράσταση του κόμματος στις οικογένειες των στελεχών της ΝΔ. «Δεν χωράει η βία στη δημοκρατία», τόνισε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε «αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε «απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Και το ΚΚΕ «καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων. Πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου».

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά καταδίκασε «τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς και έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να ηττηθεί πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό θα συμβεί μέσα από ιδεολογικές μάχες, κοινωνικούς αγώνες και την κινητοποίηση των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Μαρίνος Σκανδάμης δήλωσε ότι «καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη».

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