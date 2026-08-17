Τα τρομερά μωρά του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτούν την Ευρώπη: Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και μία γενιά που υπόσχεται πολλά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε συνηθίσει επί δεκαετίες να «εξάγει» μεμονωμένες περιπτώσεις παικτών. Το καλοκαίρι του 2026, όμως, συμβαίνει κάτι διαφορετικό: Πέντε Έλληνες ποδοσφαιριστές περνούν σχεδόν ταυτόχρονα τις πόρτες μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με ποσά που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν εξωπραγματικά.

Και πλέον η λέξη «ταλέντο» δεν αρκεί. Οι Τζόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης και Τζολάκης δεν φεύγουν για να δοκιμαστούν κάπου στην Ευρώπη. Φεύγουν ως έτοιμες επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν έχουμε πια έναν Έλληνα που ξεχωρίζει κάθε πέντε ή δέκα χρόνια. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά. Μια γενιά γρήγορη, τεχνική, πολύ πιο εξοικειωμένη με το σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και, κυρίως, χωρίς το παλιό σύμπλεγμα του Έλληνα παίκτη που έφευγε στο εξωτερικό απλώς για να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί.

Ήδη αγωνίζονται σε μεγάλους συλλόγους και κορυφαία πρωταθλήματα αρκετοί Έλληνες παίκτες – Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, Κωστούλας, Τζήμας στην Μπράιτον, Παυλίδης στην Μπενφίκα, Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης στην Σπόρτινγκ κ.α.

Τα «τρομερά μωρά» του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν πηγαίνουν πλέον στην Ευρώπη για να μάθουν. Πηγαίνουν στην Άρσεναλ, την Ντόρτμουντ, τη Ρόμα – ακόμα και στις ακαδημίες της Μπάγερν και της Μίλαν κάποιοι πιο νέοι – επειδή οι μεγάλοι της Ευρώπης πιστεύουν ότι αξίζει να επενδύσουν πάνω τους.

Τζόλης: Από την Μπριζ στην Άρσεναλ με 40 εκατ. ευρώ

Το μεγαλύτερο «μπαμ» ήρθε από τον Χρήστο Τζόλη. Η Άρσεναλ ανακοίνωσε στις 23 Ιουλίου την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει περίπου τα 40 εκατ. ευρώ.

Στα 24 του χρόνια ο Τζόλης επιστρέφει έτσι στην Premier League από την… κεντρική είσοδο. Η πρώτη εμπειρία του στη Νόριτς δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε, όμως ακολούθησαν Τβέντε, Φορτούνα Ντίσελντορφ και κυρίως Κλαμπ Μπριζ. Στο Βέλγιο απογειώθηκε: την τελευταία διετία κατέγραψε 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 παιχνίδια, μετατρέποντας τον εαυτό του από πολλά υποσχόμενο εξτρέμ σε ποδοσφαιριστή επιπέδου Champions League.

Και η Άρσεναλ δεν τον απέκτησε για τις ακαδημίες ή ως μακροπρόθεσμο στοίχημα. Τον πήρε για την πρώτη ομάδα και για να διεκδικήσει θέση στην επιθετική γραμμή ενός συλλόγου που πρωταγωνιστεί στην Premier League.

Καρέτσας: Το ελληνικό wonderkid στην Ντόρτμουντ

Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε η σειρά του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την Γκενκ, με εγγυημένο ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ και μπόνους που μπορούν να ανεβάσουν το deal στα 32 εκατ.. Ο νεαρός διεθνής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Η επιλογή της Ντόρτμουντ μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται ίσως για τον ευρωπαϊκό σύλλογο με τη μεγαλύτερη παράδοση στην εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών: από εκεί πέρασαν και εκτοξεύθηκαν παίκτες όπως ο Χάαλαντ, ο Μπέλιγχαμ και ο Σάντσο.

Ο Καρέτσας πηγαίνει λοιπόν σε ένα περιβάλλον σχεδόν ιδανικό για την ηλικία και το τεράστιο ταλέντο του. Και τα πρώτα δείγματα είναι ήδη εντυπωσιακά: στο φιλικό 3-2 επί της Άρσεναλ πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να μιλούν δημόσια για την τεχνική, τη δημιουργικότητα και την ποδοσφαιρική ευφυΐα του.

Και τώρα… Κωνσταντέλιας: Δεύτερος Έλληνας στη Ντόρτμουντ

Η μεγαλύτερη ίσως επιβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για σύμπτωση έρχεται τώρα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου για τη Γερμανία, αργά το βράδυ της ίδιας μέρας ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πρόκειται για μία μεταγραφή που κινείται στα 30 εκατ. ευρώ, με τον Κωνσταντέλια να ντύνεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει τα κιτρινόμαυρα.

Η Ντόρτμουντ θα διαθέτει στην ίδια ομάδα δύο από τους πιο προικισμένους επιθετικούς μέσους που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια: Καρέτσα και Κωνσταντέλια.

Μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα θα έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική.

Κουλιεράκης: Από τη Γερμανία στη Ρόμα

Στην ίδια γενιά ανήκει και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Η Ρόμα ανακοίνωσε επίσημα την 1η Αυγούστου την απόκτησή του από τη Βόλφσμπουργκ.

Ο 22χρονος στόπερ είχε ήδη αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στην Bundesliga και πλέον μεταφέρεται στη Serie A, ένα πρωτάθλημα που παραδοσιακά αποτελεί μεγάλο σχολείο για τους κεντρικούς αμυντικούς.

Είναι χαρακτηριστικό της νέας εποχής: ένας Έλληνας αμυντικός στα 22 του χρόνια δεν θεωρείται απλώς «ελπιδοφόρος». Έχει ήδη περάσει από ΠΑΟΚ και Bundesliga και τώρα αποκτάται από τη Ρόμα.

Τζολάκης: Με μεταγραφή-ρεκόρ στην Premier League

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Η Χαλ απέκτησε τον διεθνή τερματοφύλακα από τον Ολυμπιακό με πενταετές συμβόλαιο και ποσό-ρεκόρ για την ιστορία του αγγλικού συλλόγου. Η Χαλ έχει επιστρέψει στην Premier League και επενδύει στον 23χρονο Έλληνα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Και εδώ βρίσκεται μια σημαντική λεπτομέρεια: δεν μιλάμε για έναν νεαρό που μετακινείται σε δεύτερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για να πάρει ευκαιρίες. Η Χαλ πλήρωσε το μεγαλύτερο ποσό της ιστορίας της για να τον αποκτήσει.

Και ακόμη πιο μικροί παίρνουν τον δρόμο των μεγάλων

Πίσω από τα μεγάλα ονόματα υπάρχει ήδη και η επόμενη φουρνιά.

Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός Κωνσταντίνος Καρανδρίκας έφυγε από τον Ατρόμητο για την Μπάγερν Μονάχου, αφού πέρασε επιτυχώς δύο δοκιμαστικά και εντάχθηκε στο αναπτυξιακό σύστημα των Βαυαρών. Την ίδια περίοδο, η Μίλαν απέκτησε από τον Ολυμπιακό τον μόλις 16 ετών στόπερ Σπύρο Ζορμπά, εντάσσοντάς τον στο πρότζεκτ Milan Futuro.

Αυτές μπορεί να μην είναι μεταγραφές δεκάδων εκατομμυρίων, είναι όμως ίσως εξίσου σημαντικές ως ένδειξη μιας ευρύτερης τάσης: Μπάγερν και Μίλαν ψάχνουν πλέον μέσα στις ελληνικές ακαδημίες για παίκτες που μπορούν να εξελιχθούν σε ποδοσφαιριστές πρώτης ομάδας.

Και ο Παυλίδης έφτασε μέχρι το ραντάρ της Μπαρτσελόνα

Στη λίστα πρέπει να μπει, έστω κι αν τελικά δεν έγινε μεταγραφή, και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα βρέθηκε σοβαρά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, η οποία αναζητούσε λύση για την κορυφή της επίθεσής της. Η πορτογαλική ομάδα, σύμφωνα με το Mundo Deportivo, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα συζητούσε την παραχώρησή του μόνο μπροστά σε μια «ακαταμάχητη πρόταση».

Η μεταγραφή δεν προχώρησε, όμως ακόμη και η παρουσία του βασικού φορ της Εθνικής στη μεταγραφική λίστα της Μπαρτσελόνα δείχνει πόσο έχει αλλάξει η διεθνής εικόνα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Και υπάρχει ήδη ισχυρή ελληνική παροικία

Η νέα γενιά, άλλωστε, δεν φτάνει σε άγνωστο έδαφος. Η ελληνική παρουσία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι ήδη ισχυρή, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Αγγλία. Ο Κώστας Τσιμίκας έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια στη Λίβερπουλ, φτάνοντας μάλιστα να φορέσει ακόμη και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ στην Μπράιτον βρίσκονται δύο από τα μεγαλύτερα επιθετικά ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας. Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος παραμένει στη Γουέστ Χαμ, έχοντας κάνει καλή σεζόν πέρσι, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων. Στην Πορτογαλία καθιερώνονται οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιανίδης, αγωνιζόμενοι στην Σπόρτινγκ, ενώ στην Ιταλία αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος μετά τη διετία του στη Θέλτα και τη La Liga μεταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Κόμο, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν 2025-26. Πρόκειται πλέον για μια πραγματική ελληνική «διασπορά» στα μεγάλα πρωταθλήματα, η οποία με τις φετινές μεταγραφές αποκτά ακόμη μεγαλύτερο εύρος και, κυρίως, ποιότητα.

Διαβάστε επίσης

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Στα χαμηλά η Τζένγκο, έμεινε 11η με 54,01μ. στον τελικό του ακοντισμού



Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά ο Χρήστου στα 100μ. ύπτιο! (video)



Ο Τζόλης πήρε τίτλο με το… καλημέρα στην Άρσεναλ – Έδωσε και δύο ασίστ στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield (videos)