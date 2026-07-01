Να σε κάψω, Γιάννη…: Δίκαιο και εύλογο να είναι ψηλά στην ατζέντα οι υποκλοπές, λέει ο Γεραπετρίτης

Την άποψη ότι είναι δίκαιο και εύλογο να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης το σκάνδαλο των υποκλοπών, εξέφρασε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δεδομένων, όπως είπε, των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην κοινωνία και τη δημοκρατία.

Βέβαια, ο ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στις ενέργειες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των πολιτών από τέτοιες πρακτικές, ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει τη σημασία της ανάδειξης τέτοιων θεμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Γιατί η παρέμβαση Γεραπετρίτη έχει σημασία; Γιατί οι πληροφορίες τον θέλουν να είναι ένας από τους τρεις υπουργούς (μαζί με τον Νίκο Δένδια και τον Γιώργο Φλωρίδη) που φέρονται να διαφώνησαν με ενδεχόμενη ρύθμιση που θα «ρίχνει στα μαλακά» τον ιδρυτή της Intellexa, της εταιρείας που δημιούργησε το spyware Predator, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 128 ετών.

Τελικά, η υπόθεση αυτή δεν λέει να… κάτσει ήσυχα…

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