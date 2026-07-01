Πότε θα παρουσιάσει το κόμμα του ο Σαμαράς

Και μιας και αναφερθήκαμε στη «δεξιά πολυκατοικία», η στήλη ρώτησε αρμοδίως πότε θα παρουσιάσει το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς.

Η απάντηση, λοιπόν, που έλαβε είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός προτίθεται/σχεδιάζει να κάνει την παρουσίαση αυτή κυριολεκτικά την… ενδεκάτη ώρα πριν τις εκλογές, καθώς θεωρεί ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στο εκλογικό σώμα και θα αποτρέψει τη ΝΔ από το να έχει πολύ χρόνο για κριτική.

Στο στρατόπεδο του Μεσσήνιου πολιτικού εκτιμάται ότι – παρά την επιμονή του πρωθυπουργού για το 2027 – οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο, οπότε ο ίδιος και το επιτελείο του θα έχουν ένα… πολυάσχολο καλοκαίρι.

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