Υπόθεση Predator: Πολιτική σύγκρουση για τον Ντίλιαν, προβληματισμός στη ΝΔ

Για να διασκευάσουμε κάπως τον Καρλ Μαρξ, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την κυβέρνηση, το φάντασμα του Predator. Η υπόθεση των υποκλοπών, μια υπόθεση που μοιάζει να έχει κακοφορμίσει, αν και φαίνεται ότι δεν έχει σοβαρή επίδραση στο ευρύτερο κοινό, εντούτοις, συνεχίζει να… βασανίζει την κυβέρνηση.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο Άρειος Πάγος δύο φορές έκρινε ότι τέσσερις ιδιώτες χρησιμοποίησαν παράνομο λογισμικό spyware για να παρακολουθήσουν πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, κ.λπ., η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που καταδίκασε σε πρώτο βαθμό τους Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου σε βαριές ποινές φυλάκισης και ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και για άλλα άτομα, αλλά και για το ενδεχόμενο της κατασκοπείας, έφερε ξανά το σκάνδαλο στο προσκήνιο.

Καθώς τον Δεκέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό, ο Ισραηλινός, έφεδρος αξιωματικός των IDF και ιδρυτής της εταιρείας Intellexa (η οποία δημιούργησε το Predator), Ταλ Ντίλιαν, έχει «σπάσει τη σιωπή του» και με δηλώσεις του σε διάφορα ΜΜΕ ισχυρίζεται ότι υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 με την ΕΥΠ για τη χρήση του spyware και ότι η Intellexa πουλάει τα προϊόντα της μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας – ουσιαστικά ανατρέποντας τους ισχυρισμούς περί ιδιωτών που παρακολουθούσαν… όποιον μιλούσε ελληνικά και όχι μόνο.

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ερωτηθεί για το θέμα και έχει διαψεύσει τέτοιο ενδεχόμενο, και διαβεβαιώνει ότι ποτέ δεν αγόρασε το Predator και ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός περί ευνοϊκής ρύθμισης για τον Ντίλιαν. «Η δράση των τεσσάρων ιδιωτών ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και είναι αντικείμενο έρευνας του δεύτερου βαθμού, δηλαδή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. […] Η ελληνική Δικαιοσύνη και όχι ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός, τρεις, έχουν αποφανθεί για το αν η δράση αυτή είχε σχέση με το κράτος και έχουν αποφανθεί αρνητικά» τονίζει η κυβέρνηση.

Πάντως χθες βράδυ το Mega μετέδωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας τροπολογίας, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί να διαμορφωθεί ευνοϊκό περιβάλλον για τους εμπλεκπόμενους στην υπόθεση. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε, με προσεκτικό μεν τρόπο, αλλά σαφώς, ότι την αντίθεσή τους σε αυτό το ενδεχόμενο – λέγοντας, μάλιστα, ότι δεν θα στήριζαν την τροπολογία στη Βουλή – φέρονται να εκφράζουν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Από καμία πλευρά ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται οποιαδήποτε πρόθεση εσωκομματικών (ιδίως δημόσια) διαφοροποιήσεων. Πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το topontiki.gr αναφέρουν ότι «γαλάζιοι» βουλευτές εκφράζουν γενικώς προβληματισμούς για την τροπή που (ίσως να) λαμβάνει το θέμα και για την πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση.

Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο τόνισε ότι «η τακτική της αφωνίας δεν προσφέρεται για να ξεπεράσει τη στενωπό η κυβέρνηση και αυτή τη φορά» και σημειώνει ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να πάρει δημόσια θέση: Αληθεύουν ή όχι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό;», διερωτώμενο αν «η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ύστατο σκαλοπάτι παρακμής, να νομοθετεί καθ’ υπόδειξη καταδικασμένων;».

Απαντώντας, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής, μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει», ουσιαστικά επιστρέφοντας στη «γραμμή» Μαρινάκη, ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για ευνοϊκή ρύθμιση για τον Ντίλιαν.

Υπενθυμίζεται, εδώ, ότι πριν από μερικές ημέρες, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε «απαντήσει» στον ιδρυτή της Intellexa, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκβιάζονται από κανέναν» και ότι η υπόθεση θα κριθεί από τα δικαστήρια, καλώντας τον Ντίλιαν να «πάρει τα χαρτάκια του και να πάει στη Δικαιοσύνη». Μένει να φανεί αν ο Ισραηλινός επιχειρηματίας θα ακούσει την παραίνεση της πρώην υπουργού.

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