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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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01.07.2026 09:02

Η Γκιλφόιλ είδε Σαμαρά και Τσίπρα, αλλά ακόμα Ανδρουλάκη

01.07.2026 09:02
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Οι παρατηρητικοί – πονηρεμένοι και μη – το διαπίστωσαν αμέσως το σκηνικό με τις συναντήσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Αμερικανίδα πρεσβευτής συνάντηση δύο πολιτικούς παράγοντες, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είδε δηλαδή δύο πρώην πρωθυπουργός μεν, που ο ένας είναι απλός βουλευτής και λέει θα κάνει κόμμα και ο άλλος έκανε κόμμα, αλλά δεν έχει καν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι, τρόπον τινά, ο τέταρτος τη τάξει πολιτειακός παράγοντας.

Γι’ αυτό και άρχισαν οι διαρροές ότι πρόσκληση υπάρχει και θα γίνει εντός των ημερών η συνάντηση – μόλις βρει χρόνο ο κ. Ανδρουλάκης, καθώς κάνει κάτι περιοδείες και δεν προλαβαίνει.

Ασφαλώς δεν είναι πρέπον να βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα από τις συναντήσεις της Κίμπερλι, αλλά δύσκολα να μην πει κάποιος ότι υπάρχει εδώ κάτι περίεργο.

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