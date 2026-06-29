Αντώνης Σαμαράς: Το παρασκήνιο για τη συνάντηση με την Γκιλφόιλ και πώς ετοιμάζεται το νέο κόμμα

Μια φωτογραφία και μια λακωνική λεζάντα στάθηκαν αρκετές για να πυροδοτήσουν ένα νέο κύκλο σεναρίων γύρω από τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά.

ΤοΣάββατο 27 Ιουνίου, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Χ τη συνάντηση που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων της παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας και ότι είχε «μια εξαιρετική συνάντηση» μαζί του για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Την είδηση δεν την ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αρκέστηκε να αναδημοσιεύσει την ανάρτηση της πρέσβειρας χωρίς να προσθέσει λέξη.

Την ίδια ημέρα, η κ. Γκιλφόιλ είχε ξεχωριστή συνάντηση και με τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αναρτώντας και μετά από αυτή τη συνάντηση σχετική φωτογραφία. Αρκετοί στη Νέα Δημοκρατία είδα πίσω από την κίνηση της συνάντησης με τον κ. Κυρανάκη την διάθεση της αμερικανικής πλευράς να κρατήσει ισορροπίες και να μην εμφανιστεί ότι με οποιονδήποτε τρόπο στηρίζει τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού

Ωστόσο, η συμβολική βαρύτητα της επαφής με τον Μεσσήνιο πολιτικό πραγματοποιείται σε μια στιγμή που εκείνος πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα, με ορατό στόχο τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα.

Η αναζωπύρωση των σεναρίων έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ομιλία του Σαμαρά στο Ηράκλειο, στην εκδήλωση του φορέα «Το Νόημα – Κρήτη», όπου άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Στην ερώτηση αν είναι κοντά το κόμμα είχε απαντήσει με το αινιγματικό «θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα», ενώ από το βήμα δήλωσε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει «όταν και όπως πρέπει». Στην ίδια ομιλία επιτέθηκε μετωπικά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, μιλώντας για «πρωτοφανές κενό εκπροσώπησης» και ταυτίζοντας τη σημερινή ΝΔ με τον αρχηγό της και όχι με την παράταξη.

Το ενδιαφέρον για τη συνάντηση με την Γκίλφοϊλ ενισχύεται από τις κατά καιρούς ιδεολογικές συγκλίσεις που έχει εκφράσει ο κ. Σαμαράς με την ατζέντα Τραμπ σε ζητήματα πολιτισμικής και κοινωνικής ταυτότητας. Επιθυμία του πρώην πρωθυπουργού είναι, υιοθετώντας και προωθώντας την ατζέντα Τραμπ, να κερδίσει τους ψηφοφόρους που σήμερα βρίσκονται σε άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα. Το αν η συνάντηση Σαμαρά έχει αμιγώς εθιμοτυπικό χαρακτήρα ή αν αποτελεί ένα διακριτικό μήνυμα προς το Μαξίμου ότι ο ίδιος διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με την Ουάσιγκτον είναι κάτι που δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι πάντως ότι από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, η συνάντηση αυτή επικοινωνήθηκε και προβλήθηκε.

Στο παρασκήνιο πάντως οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η οργανωτική μηχανή του πρώην πρωθυπουργού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Συνεργάτες του αναφέρουν ότι τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται σε όλη την επικράτεια, με λογική κατεβάσματος αναγνωρίσιμων τοπικών στελεχών σε κάθε περιφέρεια, ενώ στον στενό πυρήνα του εμφανίζονται διαχρονικοί συνεργάτες όπως ο Χρύσανθος Λαζαρίδης και ο Νίκος Τσιούτσιας, μαζί με πρόσωπα που έχουν περάσει από τον νεοδημοκρατικό μηχανισμό. Παράλληλα, σταθερές αποστάσεις από την ηγεσία Μητσοτάκη έχουν πάρει κατά καιρούς διάφορα περιφερειακά στελέχη, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι όλοι θα καταλήξουν σε συνδυασμούς του νέου φορέα.

Στη γαλάζια παράταξη η εικόνα είναι αμήχανη. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως αποδίδουν σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά ένα ποσοστό περίπου στο 3%. Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι, από αυτό το 3%, ο κ. Σαμαράς θα πάρει από την κυβερνητική παράταξη γύρω στη μία με μιάμιση μονάδα άρα, θεωρούν ότι η ζημιά θα είναι περιορισμένη, χωρίς όμως να την υποτιμούν. Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει υποστηρίξει ότι η ρητορική Σαμαρά δεν απευθύνεται στους ψηφοφόρους που σκέφτονται να επιλέξουν ΝΔ, ενώ στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν ανησυχία για την επανεμφάνισή του.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι ο χρόνος. Πλευρές κοντά στον Σαμαρά εμφανίζονται να μη βιάζονται, συνδέοντας την οριστική ανακοίνωση με τις εκτιμήσεις για τον χρόνο των εκλογών και την εξέλιξη του πολιτικού κλίματος. Είτε η συνάντηση με την Γκίλφοϊλ αποδειχθεί απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στην προεκλογική προθέρμανση είτε ένδειξη ευρύτερης τοποθέτησης, το βέβαιο είναι ότι ο κ. Σαμαράς διαχειρίζεται την επικοινωνία του με τη μεθοδικότητα κάποιου που γνωρίζει ότι κάθε εικόνα του διαβάζεται ως πολιτικό μήνυμα .Το αν και πότε θα πατήσει το κουμπί παραμένει, προς το παρόν, η μόνη πραγματικά κρυφή πτυχή ενός εγχειρήματος που έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι μυστικό.

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