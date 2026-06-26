Κουτσούμπας «πυροβολεί» Τσίπρα και Ανδρουλάκη

«Γενεές δεκατέσσερις» πέρασε τους Τσίπρα και Ανδρουλάκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα εκδήλωσης του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητής στα Λιπάσματα Δραπετσώνας το περασμένο Σάββατο. Το ΚΚΕ, αντιλαμβανόμενο ότι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί βάζουν «στόχο» τις λαϊκές και εργατικές γειτονιές της Αττικής, επιχειρεί να περιφρουρήσει τον χώρο του από τις προσπάθειες διεμβολισμού που επιχειρούν τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και συγκεκριμένα την Α’ και Β’ Πειραιά.

Μάλιστα, στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, το ΚΚΕ συγκέντρωσε ποσοστό 11,5% στη Β’ Πειραιά και 8,02% στην Α’ Πειραιά. Εξ ου και ο γενικός γραμματέας κάλεσε τους νέους – και όχι μόνο – «να βάλουμε μεγάλους και αισιόδοξους στόχους και στις εκλογές» διότι «μία μεγαλύτερη αύξηση, ένα μεγάλο άλμα», θα δώσουν δύναμη, εφόδια και νέο αέρα στην πόλη.

Τι είπε όμως ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τους δύο αρχηγούς που επίσης έδωσαν το «παρών» μερικές μέρες πριν, με εκδηλώσεις τους στα Λιπάσματα Δραπετσώνας;

«Σήκωσαν από τον πάγκο και τον Τσίπρα», είπε για τον επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ., «ο οποίος εμφανίστηκε και εδώ στη Νίκαια, για να πει στον λαό της, στον λαό του Πειραιά, “τώρα μιλάμε”. Μωρέ, τι μάς λες; Αλήθεια; Τώρα μιλάμε; Να ενημερώσουμε, λοιπόν, τον κ. Τσίπρα, ότι τα χρόνια της διακυβέρνησης της Ν.Δ., όσο εκείνος είτε ψήφιζε τους νόμους της μέσα στη Βουλή είτε έκανε rebranding στο Χάρβαρντ, ο λαός του Πειραιά δεν έμεινε μουγκός περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία του. Έδωσε πολλούς και σκληρούς αγώνες απέναντι στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και πέτυχε μάλιστα και νίκες, έχοντας δίπλα του το ΚΚΕ».

Αναμενόμενα, τα «πυρά» στράφηκαν και στον συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Νίκο Μαραντζίδη: «Καλό θα ήταν όμως, όταν έρχεται ο κ. Τσίπρας σε αυτές τις γειτονιές, τις ποτισμένες με αίμα αγωνιστών ηρώων, να φροντίζει πρώτα να βγάζει τις κουκούλες από τα στελέχη που έχει στα επιτελεία του, όπως τον πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ ή τον γνωστό αντικομουνιστή και απολογητή των ταγμάτων ασφαλείας, τον Μαραντζίδη».

Πρόσθεσε πως «ο λαός του Πειραιά δεν είναι λωτοφάγος» και καταμέτρησε έργα και ημέρες της κυβέρνησης Τσίπρα τονίζοντας ότι ήταν αυτή που «υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού στην COSCO, ότι αδειοδοτήθηκαν τα καζάνια στη Δραπετσώνα και λειτούργησαν ξανά τα καζάνια στο Πέραμα, ότι τέθηκε ο αντιδραστικός σχεδιασμός για τα απορρίμματα, που στη συνέχεια υλοποίησε η κυβέρνηση της Ν.Δ.».

Ακολούθησαν τα «πυρά» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε επίσης επισκεφτεί τη Δραπετσώνα προ ημερών, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να σημειώνει πως «δεν τσιμπάει» ο λαός «ούτε και από τις προεκλογικές βόλτες του Ανδρουλάκη». «“Μαύρα μάτια” έκανε ο λαός του Πειραιά για να τον δει», είπε, «αλλά τώρα το ενδιαφέρον του αναθερμάνθηκε μπροστά στις επικείμενες εκλογές. Για αυτό μάλλον θεώρησε ότι τα Λιπάσματα είναι κατάλληλο μέρος να ρίξει ένα πυροτέχνημα για μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν, για όλους τους νέους κάτω των 24 ετών. Μα, καλά, δεν βρέθηκε κάποιος από το επιτελείο του να τον ενημερώσει ότι εδώ, στον χώρο που βρισκόμαστε, δεν φτάνει ούτε ένα λεωφορείο για δείγμα;» ανέφερε μεταξύ άλλων. Πρόσθεσε δε την αιχμή: «αν πάντως του… μύρισε κάτι εδώ που ήρθε, τον ενημερώνουμε ότι ήταν η μπόχα από τα καζάνια του θανάτου, αυτά για τα οποία ο σημερινός ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μανιάτης, ως υπουργός “Περιβάλλοντος” της συγκυβέρνησης Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εγκατασταθούν».

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