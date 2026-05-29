ΚΚΕ κατά Τσίπρα: «Καπηλεία» της Ιστορίας, «χιλιοειπωμένα κλισέ» και συστημική στήριξη βλέπει στην ΕΛ.Α.Σ.

Με μια οξύτατη ανακοίνωση υποδέχτηκε το ΚΚΕ την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και την παρουσίαση του ονόματός του. Άλλωστε, εδώ και καιρό, ο Περισσός έχει συμπεριλάβει στην κριτική του το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει διαρροές προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ΚΚΕ πίσω από τις διακηρύξεις Τσίπρα για την προοδευτική συμπαράταξη είδε συστημική στήριξη, «χιλιοειπωμένα» κλισέ, αλλά και «καπηλεία της ιστορίας».

Στο σχόλιό του, το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε πως «η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ από τον κ. Τσίπρα – με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος – αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του στο σύστημα, προκειμένου το κόμμα του να αποτελέσει εναλλακτική για την εξασφάλιση της πολυπόθητης σταθερότητας της αντιλαϊκής πολιτικής».

Επιπλέον, καταλογίζει στο πρώην πρωθυπουργό πως «με γενικόλογες αναφορές, αλλά και χιλιοειπωμένα κλισέ περί αναμόρφωσης του κράτους, “δίκαιης ανάπτυξης”, “ισχυρής Ελλάδας”, τα οποία βρίσκει κανείς στις διακηρύξεις κι άλλων κόμματων, ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες, βγάζοντας λάδι το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης». Βεβαίως, προειδοποιεί ο Περισσός, «δεν είμαστε στο 2015, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να του αποδώσουν χαρακτηριστικά που δεν έχει, για να τροφοδοτήσουν τα γνωστά κάλπικα δίπολα».

Και πετώντας «καρφί», ουσιαστικά περί «φιλεργατικού προσωπείου», το ίδιο σχόλιο συνεχίζει: «Ακόμα και στα περί στήριξης της εργασίας και του εισοδήματος κ.ά. δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην κατάργηση των αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων, οι οποίοι άλλωστε έχουν την υπογραφή και της δικής του κυβέρνησης».

Σαφώς, δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο το όνομα του κόμματος, το οποίο σε έναν από τους συμβολισμούς του παραπέμπει στον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, ενώ ο Α. Τσίπρας στην ομιλία του σημείωσε μεταξύ άλλων πως αντλεί από τις παραδόσεις του ΕΑΜ και της Εθνικής Αντίστασης και από το παράδειγμα αγωνιστών όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου.

Έτσι από το ΚΚΕ σχολίασαν πως «δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Καισαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο, στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, στην εγκαινίαση της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ του Νετανάχιου, και στα “ανήκομεν εις το ΝΑΤΟ”. Σήμερα, όμως, η προσπάθεια αυτή πέφτει στο κενό και για έναν επιπλέον λόγο, γιατί βασικό στέλεχος στο επιτελείο του είναι ο εκπρόσωπος του ιστορικού αναθεωρητισμού, ο γνωστός αντικομμουνιστής Μαραντζίδης».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε αφήσει σκληρές αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν σε σύσκεψη σωματείων και μαζικών φορέων στα Τρίκαλα είχε πει πως ο Μητσοτάκης «πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει» εννοώντας με άλλη μορφή. Κάτι που εξήγησε περαιτέρω λέγοντας πως «υπάρχουν αρκετοί “Μητσοτάκηδες” διαθέσιμοι για να συνεχίσουν την ίδια δουλειά» και «κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, έχουν δώσει εξετάσεις από παλιότερα». Και πρόσθεσε, δείχνοντας να φωτογραφίζει περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας πως αυτοί οι κάποιοι «εμπορεύτηκαν ξεδιάντροπα τις ελπίδες του ελληνικού λαού, τον απογοήτευσαν κι έφεραν τελικά τον Μητσοτάκη “καβάλα στ’ άλογο”».

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού για Τσίπρα: Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου

Τσίπρας: Στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Σημαία μας η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη»

Βορίδης: «Αντισυστημικός χυλός» το κόμμα Καρυστιανού (video)