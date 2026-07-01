Ηχηρή παραίτηση επιφανούς στελέχους της ΝΔ Αυστραλίας, με αιχμές προς την κυβέρνηση

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Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αυστραλίας της Ν.Δ. Θανάσης Τσουχαντάρης, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης.
Όπως αναφέρει στην επιστολή της παραίτησής του ο επιφανής Έλληνας ομογενής, «Η σηµερινή Νέα Δηµοκρατία, δυστυχώς για όλους εµάς που τη στηρίξαµε και την υπηρετήσαµε πιστά, απέχει αισθητά από τις αρχές και τις αξίες που γνώρισα και υπηρέτησα».
Στην επιστολή παραίτησης του ο πρώην επικεφαλής των κομματικών Οργανώσεων της Ν.Δ. στην Αυστραλία -μεταξύ άλλων- ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, απορρίπτει την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, κάνει λόγο για αδιαφορία απέναντι στην ελληνική ομογένεια και για ερήμωση της υπαίθρου.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσουχαντάρης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ. στις ευρωεκλογές το 2024, με σημαντική επιρροή στην ελληνική ομογένεια, καθώς πρόκειται για το «γαλάζιο» στέλεχος που άνοιξε τα περισσότερα κομματικά γραφεία στην Αυστραλία.
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