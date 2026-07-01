Παππάς: Πετάει το «γάντι» σε Γεροβασίλη και Καλαματιανό – «Όχι» στην «διπλή πολιτική υπηκοότητα»

Να πάρουν θέση για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση Τσίπρα για τις συνεργασίες καλεί την Όλγα Γεροβασίλη και τον Διονύση Καλαματιανό, ο Νίκος Παππάς.

Με δηλώσεις του στον Real FM, ζητά ευθέως από όσους έχουν θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις να πάρουν ξεκάθαρη θέση για τα τεκταινόμενα. «Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις, και η αντιπρόεδρος της Βουλής και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να πουν “εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή”» είπε συγκεκριμένα. Ουσιαστικά ο Νίκος Παππάς, αφήνει να εννοηθεί ότι όσοι μένουν στον ΣΥΡΙΖΑ, πολλώ δε μάλλον όσοι έχουν κορυφαίες θέσεις ευθύνης, θα πρέπει να υπηρετούν το κόμμα και όχι να έχουν «διπλή πολιτική υπηκοότητα».

Σε ό,τι αφορά την κίνηση Πολάκη να βγει μπροστά και να αμφισβητήσει άμεσα τον Φάμελλο δηλώνοντας «παρών» στην επόμενη μέρα, ο Νίκος Παππάς, τήρησε αποστάσεις επιμένοντας στη θέση του για συλλογική ηγεσία και άμεση εκλογική προετοιμασία.

Ειδικότερα, στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Νίκος Παππάς δήλωσε πως «πρέπει να πάμε γρήγορα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής».

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία του συνέντευξη, έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει έναν δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ. Και πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη». Για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Μετά και την τελευταία του δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά. Μακάρι να καταφέρουμε να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους, να συμμαχήσουμε. Και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, πόσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη τη θέση μας».

Κληθείς να εξηγήσει την τελευταία αυτή αναφορά του, είπε: «Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις, και η αντιπρόεδρος της Βουλής και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να πουν “εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή”».

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, επανέλαβε ότι ο ίδιος έχει πει ότι «ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να προσδιορίσει ο ίδιος τον ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις με τις οποίες απεμπολεί αρμοδιότητές του που προβλέπονται από το καταστατικό μας». Συνέχισε δε λέγοντας: «Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοσδήποτε στην προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5%, θα σκεφτόταν καταρχήν ο ίδιος πώς μπορεί να βοηθήσει να περάσει το κόμμα σε μία νέα φάση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε μία δήλωση, έχει κάθε δικαίωμα. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε γρήγορα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας».

Ο Νίκος Παππάς στάθηκε, τέλος, στην ανάγκη να αποτραπούν φαινόμενα αλλοίωσης των εσωκομματικών αποφάσεων. «Θα είναι λάθος να παρατείνουμε μία συνθήκη στην οποία υπάρχει “διπλή πολιτική υπηκοότητα”. Και για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα, δεν καλώ κανέναν να φύγει, το αντίθετο, αλλά να μείνει με καθαρές κουβέντες», είπε. Ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δυο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και τον Σωκράτη Φάμελλο».

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