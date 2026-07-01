Μητσοτάκης προς αντιπεριφερειάρχες: Παραιτηθείτε αν θέλετε να είστε υποψήφιοι βουλευτές

Λύση σε ένα ζήτημα που προκαλούσε έντονες εσωκομματικές τριβές έδωσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Κ.Ο. του κόμματος.

Το ζήτημα – το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από «γαλάζιους» βουλευτές, σε σημείο, μάλιστα, που να σκέφτονται να καταθέσουν σχετική ρύθμιση στη Βουλή – αφορούσε στη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές αντιπεριφερειάρχες, καθώς οι βουλευτές θεωρούσαν ότι είχαν ως εκ της θέσεώς τους συγκριτικό πλεονέκτημα στις περιφέρειές τους.

Τελικά, ο Κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ομιλίας του, ξεκαθάρισε ότι «αν υπάρχουν στελέχη του Β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσοις όροις», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Καθαροί κανόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ανανέωση των ψηφοδελτίων «είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και νομίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις», λύνοντας έτσι ένα ζήτημα που προκαλούσε επιπλέον εντάσεις στην ήδη… πιεσμένη Κ.Ο. της ΝΔ.

Βέβαια, από τα παραπάνω – και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης όπου σταθεί κι όπου βρεθεί λέει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 – μπορεί κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται να προκηρυχθούν εκλογές το φθινόπωρο, εξ ου και ο ένας μήνας διορία για τις παραιτήσεις των αντιπεριφερειαρχών.

Από την άλλη, πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με τους δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, η παραίτηση των οποίων από το αξίωμά τους είναι οριστική, οι αντιδήμαρχοι και οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν να παραιτηθούν από τη θέση τους αλλά να παραμείνουν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι – έτσι, αν δεν εκλεγούν βουλευτές μπορούν κάλλιστα να επιστρέψουν στις θέσεις τους και, ενδεχομένως, και στα αξιώματά τους.

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