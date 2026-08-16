Fraport Greece: Στα 6,9 εκατ. οι επιβάτες τον Ιούλιο με άνοδο 5,4% στα αεροδρόμια

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Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τη διεθνή αγορά να δίνει τον τόνο και τις συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή να καταγράφουν ισχυρή αύξηση παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή.

Συνολικά, τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω των 14 αεροδρομίων 6,9 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε απόλυτους αριθμούς, μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν περίπου 353.000 επιβάτες.

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση είχε η διεθνής κίνηση, η οποία έφτασε τα 5,97 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο κατά περίπου 293.000 επιβάτες ή 5,2%.

Οι διεθνείς μετακινήσεις αντιπροσώπευσαν το 86% της συνολικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας τον έντονα τουριστικό χαρακτήρα των περισσότερων αεροδρομίων του δικτύου.

Ανοδικά κινήθηκε και η εγχώρια αγορά. Οι επιβάτες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 957.000, αυξημένοι κατά περίπου 60.000 ή 6,7% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνόλου.

Κέρκυρα, Ρόδος και Θεσσαλονίκη οδηγούν την άνοδο

Σε επίπεδο αεροδρομίων, η Κέρκυρα εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών επιβατών σε απόλυτους αριθμούς. Η κίνηση ενισχύθηκε κατά 67.000 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 7,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Ακολούθησε η Ρόδος, με 62.000 περισσότερους διεθνείς επιβάτες και αύξηση 5,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Θεσσαλονίκη, όπου προστέθηκαν 52.000 επιβάτες, με την κίνηση να ενισχύεται κατά 8,1%.

Στα Χανιά η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 30.000 επιβάτες ή 4,7%, ενώ στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 20.000 επιπλέον επιβάτες και άνοδος 10,8%.

Θετική εικόνα παρουσίασε και η Μύκονος, με αύξηση κατά 19.000 επιβάτες ή 6,4%.

Ιδιαίτερη επίδοση κατέγραψε η Σκιάθος. Οι διεθνείς επιβάτες αυξήθηκαν κατά 19.000, αλλά σε ποσοστιαία βάση η άνοδος έφτασε το 12,6%, που αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό μεταξύ των συγκεκριμένων αεροδρομίων.

Άλμα 26,7% από τη Μέση Ανατολή

Ξεχωριστή δυναμική εμφάνισε τον Ιούλιο η αγορά της Μέσης Ανατολής, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθούν να δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Η επιβατική κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή αυξήθηκε κατά περίπου 45.000 επιβάτες ή 26,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Παράλληλα, ο μέσος συντελεστής πληρότητας στις συγκεκριμένες συνδέσεις παρέμεινε στο 76,1%, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των πτήσεων, η διατήρηση της πληρότητας δείχνει ότι η πρόσθετη προσφορά αεροπορικών θέσεων συνοδεύτηκε και από υψηλότερη ζήτηση.

Καθοριστικό ρόλο είχε η επαναφορά της κίνησης από και προς το Ισραήλ σε επίπεδα που πλησιάζουν περισσότερο τη συνήθη εικόνα της θερινής περιόδου, αλλά και η επέκταση των πτήσεων προς περισσότερα περιφερειακά ελληνικά αεροδρόμια.

Στην ανάκαμψη συνέβαλαν κυρίως οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israeli Airlines, ενώ και η AEGEAN είχε επαναφέρει πτήσεις προς το Ισραήλ σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Στη Μύκονο, αντίθετα, οι συνδέσεις με Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω Qatar Airways και Flydubai παρουσίασαν μικρή υποχώρηση σε ετήσια βάση. Στην Κέρκυρα, η κίνηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρέμεινε στα επίπεδα του περσινού Ιουλίου.

Περισσότεροι επιβάτες αλλά χαμηλότερες πληρότητες

Η αύξηση των επιβατών δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση στις πληρότητες των αεροσκαφών.

Ο μέσος συντελεστής πληρότητας στα 14 αεροδρόμια διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 85,3%, έναντι 86,5% τον ίδιο μήνα του 2025, με την υποχώρηση να καταγράφεται σχεδόν σε ολόκληρο το δίκτυο.

Στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς, Καβάλας, Μυκόνου, Σάμου και Σκιάθου η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας από τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ταξίδεψαν περισσότεροι επιβάτες, η προσφορά θέσεων αυξήθηκε ταχύτερα σε ορισμένες αγορές, πιέζοντας ελαφρώς προς τα κάτω τον μέσο συντελεστή πληρότητας.

Συνολικά, από την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης μέχρι σήμερα, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 272 εκατ. επιβάτες.

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