Κτήμα Σεμέλη: Γύρισε σε θετικό EBITDA το 2025 – Περιορίστηκαν δραστικά οι ζημιές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαφώς βελτιωμένη οικονομική εικόνα εμφάνισε το Κτήμα Σεμέλη το 2025, χρονιά σημαντικών επιχειρηματικών αλλαγών για την οινοποιία. Παρά τη μικρή υποχώρηση των πωλήσεων, η εταιρεία επέστρεψε σε θετικό EBITDA, βελτίωσε αισθητά το μικτό περιθώριο κέρδους και περιόρισε τις καθαρές ζημιές σε 237.000 ευρώ, από 3,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Το 2025 αποτέλεσε παράλληλα χρονιά αναδιάταξης της εταιρικής και περιουσιακής δομής της Σεμέλη, μετά τις συναλλαγές που έφεραν την οινοποιητική δραστηριότητα και τα ακίνητα κάτω από την ευρύτερη επιχειρηματική ομπρέλα συμφερόντων της οικογένειας Γεωργιάδη.

Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2025, με την Premia ΑΕΕΑΠ να αποκτά τα ακίνητα της οινοποιίας, τα οποία περιλαμβάνουν το οινοποιείο, τις σουίτες και σημαντικές εκτάσεις αμπελώνων.

Στην Premia πέρασαν συνολικά αγροτεμάχια 278 στρεμμάτων, από τα οποία τα 232 στρέμματα αφορούν αμπελώνες στη Νεμέα και την Αρκαδία. Τα ακίνητα εκμισθώνονται μακροχρόνια στη Σεμέλη Οινοποιητική, η οποία συνεχίζει να τα χρησιμοποιεί για τη δραστηριότητά της.

Παράλληλα, οι μετοχές της Σεμέλη μεταβιβάστηκαν στην Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ, μητρική εταιρεία των Μπουτάρη Οινοποιεία και ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ. Μαζί μεταφέρθηκε η οινοποιητική και εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, του παραγωγικού εξοπλισμού, των αποθεμάτων, καθώς και απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Παρότι ακίνητη περιουσία και παραγωγική δραστηριότητα βρίσκονται πλέον σε διαφορετικές εταιρείες, παραμένουν ουσιαστικά εντός του ίδιου ευρύτερου επιχειρηματικού σχήματος, καθώς η Ελληνικά Οινοποιεία αποτελεί μέλος του ομίλου Sterner Stenhus της οικογένειας Γεωργιάδη.

Θετικό EBITDA παρά τη μείωση του τζίρου

Οι οικονομικές καταστάσεις για το 2025 αποτυπώνουν σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τη μικρή κάμψη των πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας υποχώρηση περίπου 4,7%.

Η μείωση των πωλήσεων δεν εμπόδισε, ωστόσο, τη βελτίωση της κερδοφορίας. Το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε στα 2,16 εκατ. ευρώ, από 1,92 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο ενισχύθηκε στο 35% από 29% το 2024, δείχνοντας βελτίωση της αποδοτικότητας της δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη αλλαγή καταγράφεται στα EBITDA. Από αρνητικό αποτέλεσμα 3,1 εκατ. ευρώ το 2024, το Κτήμα Σεμέλη πέρασε σε θετικό EBITDA 939.000 ευρώ το 2025.

Αντίστοιχη ανατροπή σημειώθηκε και στα λειτουργικά αποτελέσματα. Το EBIT διαμορφώθηκε σε κέρδη 294.000 ευρώ, έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Στην τελική γραμμή του ισολογισμού η εταιρεία παρέμεινε σε ζημιογόνο έδαφος, όμως η απόσταση από την επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία μειώθηκε σημαντικά.

Οι καθαρές ζημιές περιορίστηκαν στις 237.000 ευρώ, έναντι ζημιών 3,39 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εξέλιξη συνοδεύτηκε από περιορισμό του κόστους προσωπικού. Οι σχετικές δαπάνες υποχώρησαν στα 1,17 εκατ. ευρώ, από 1,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό μειώθηκε από 42 εργαζομένους το 2024 σε 35 το 2025, με τη μεγαλύτερη μεταβολή να καταγράφεται στις διοικητικές θέσεις.

Παρά τη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025.

Αλλαγές σημειώθηκαν μέσα στη χρονιά και στη χρηματοδοτική δομή της εταιρείας. Το Κτήμα Σεμέλη προχώρησε στη σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 500.000 ευρώ με την Optima Bank, με τα κεφάλαια να προορίζονται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αποπλήρωσε δύο δάνεια που διατηρούσε με την Credia Bank, συνολικού ύψους 3,117 εκατ. ευρώ.

Αναδιάταξη πραγματοποιήθηκε και στο factoring. Η Σεμέλη διέκοψε τη συνεργασία της με την Παγκρήτια Factoring και προχώρησε σε νέα σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με την Optima Factors.

Η χρήση του 2025 κλείνει έτσι με μικρότερο τζίρο αλλά σαφώς βελτιωμένους δείκτες λειτουργικής απόδοσης. Η επιστροφή σε θετικό EBITDA και EBIT και ο δραστικός περιορισμός των καθαρών ζημιών αποτελούν τα βασικά στοιχεία της νέας οικονομικής εικόνας της οινοποιίας, μετά και τις σημαντικές αλλαγές στην ιδιοκτησιακή και περιουσιακή δομή της.

Διαβάστε επίσης:

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός 11,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και τη νέα εποχή του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

GlobalWealth Group: Επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ στην Κέρκυρα για νέο πολυτελές ξενοδοχειακό project στο Μπαρμπάτι

ΔΕΗ: Στο Prime Status της ISS STOXX μετά τη νέα αναβάθμιση της αξιολόγησης ESG διεθνώς