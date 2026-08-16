Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 7 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Κρεβί Ρι και στο Κίεβο

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν στην Κρεβί Ρι, στην κεντρική Ουκρανία, μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, ενώ ένας ακόμη τραυματισμός καταγράφηκε στο Κίεβο, όπου οι κάτοικοι τέθηκαν σε συναγερμό για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Στην Κρεβί Ρι, βιομηχανική πόλη όπου μεγάλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον έξι ακόμη.

Τραυματίας και στο Κίεβο – Πυρκαγιές σε δύο συνοικίες

Την ίδια ώρα, στο Κίεβο σημειώθηκε νέα ρωσική επίθεση, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, την Ομπολόνσκι και τη Χολοσίφσκι.

Λίγο πριν από τις 03:00, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς είχε τεθεί σε ισχύ συναγερμός για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο συναγερμός έληξε λίγο αργότερα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν στις πληγείσες περιοχές.

Σχεδόν 100 ουκρανικά drones πάνω από τη Μόσχα

Την ίδια νύχτα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε σχεδόν 100 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε διαδοχικές αναφορές για τις καταρρίψεις μέσω Telegram και MAX.

437 άμαχοι νεκροί τον περασμένο μήνα

Οι νέες απώλειες καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις έχουν ενταθεί σημαντικά. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, ο περασμένος μήνας ήταν ο φονικότερος για τους αμάχους στη χώρα από τον Μάιο του 2022.

Συνολικά, καταγράφηκαν 437 θάνατοι και 2.610 τραυματισμοί αμάχων. Ιδιαίτερα βαρύς ήταν ο απολογισμός στο Κίεβο, όπου 54 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 202 τραυματίστηκαν.

Από τις αρχές του έτους, η αποστολή του ΟΗΕ έχει καταγράψει 12.477 απώλειες μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία, εκ των οποίων 1.839 νεκροί και 10.638 τραυματίες. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με το 2024.

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